28/08/2025

中秋月餅2025︱恆香月餅早鳥半價︰全新開心果麻糬酥皮月餅、楊枝甘露芒果軟心月餅，聯乘柏靈頓熊禮盒

Text: Eunice Chow Photo: 恆香餅家

　　諗好今年買咩月餅未？恆香餅家新推口味月餅又啱唔啱心水？除了品牌流心奶皇系列及皇牌雙黃白蓮蓉月餅外，今年酥皮月餅《酥小月》全新口味「開心果麻糬酥皮月餅」有驚喜，口感豐富，還有新推的楊枝甘露芒果軟心月餅，以及首度聯乘「Paddington柏靈頓熊」主題禮盒，即日起早鳥優惠低至半價。

 

  

　　今個中秋，恆香首度邀請魅力暖男張智霖（Chilam）擔任2025年度恆香月餅代言人，「Chilam’s Choice 智選推介」包括流心奶黃月餅及日式茗茶月餅，前者外層採用牛油曲奇皮，內有細膩幼滑的奶黃流心餡，充滿濃濃的吉士奶香。日式茗茶月餅則是流心抹茶紅豆月餅及 焙茶麻糬月餅的組合，餅皮和流心內餡以京都宇治抹茶粉製作，食出茶味回甘。焙茶麻糬月餅口感層次更豐富，酥香焙茶曲奇皮包裹著濃郁香醇的焙茶餡和綿密煙韌的麻糬！

 

流心奶黃月餅 （8件裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$236零售價：HK$468

日式茗茶月餅（流心抹茶紅豆月餅及 焙茶麻糬月餅各4件）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$236零售價：HK$468

 

　　8月10日起有第二輪早鳥優惠，部分產品更享低至半價！門市更推出月餅「多買多賞」活動，購買3盒以上即送你各款恆香餅家人氣產品，如蜂巢雞蛋卷、一口堅果酥、黃金酥等，多買多送！

 

恆香老餅家2025中秋月餅 - 多買多賞（門市限定）

活動日期：即日起至2025年9月14日（送完即止）

活動詳情：活動期內購買指定數目月餅，即可獲贈獎賞或購物禮券。多買多送，送完即止：

惠顧3盒月餅，即送黃金酥一盒（桂圓／蔓越莓／柚子／鳳梨四選一）

惠顧4盒月餅，即送一口堅果酥兩罐

惠顧5盒月餅，即送21支裝蜂巢蛋卷一盒（現貨／禮券）

 

 

新推開心果麻糬酥皮月餅

 

　　除此之外，主打皇牌老婆餅酥皮的《酥小月系列》亦大受歡迎，恆香更加入人氣開心果麻糬酥皮月餅。高質開心果製成餡料搭配軟糯Q彈麻糬夾層和金黃酥香的酥皮，外脆內糯，整體口感層次豐富。你亦可揀3款經典口味，包括流心奶黃酥皮月餅、香芋麻糬酥皮月餅及特濃軟心黑芝麻酥皮月餅。

 

開心果麻糬酥皮月餅（6件裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$195   零售價：HK$318

 

流心奶黃酥皮月餅（6件裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$170   零售價：HK$288

 

香芋麻糬酥皮月餅（6件裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$170  零售價：HK$288

 

特濃軟心黑芝麻酥皮月餅（6件裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$170   零售價：HK$288

 

楊枝甘露芒果／Nutella榛子軟心月餅

 

　　今個中秋，恆香以創新滋味點亮團圓佳節，將港式經典甜品「楊枝甘露」幻化成「楊枝甘露芒果軟心月餅」，香濃芒果內餡配清新柚子與椰奶流心醬，口味創新。Nutella粉絲必試全新「Nutella榛子可可軟心月餅」，Nutella榛子可可醬配上鬆化曲奇餅皮，口感層次豐富。「阿華田流心奶黃月餅」則以港式冰室阿華田麥芽可可粉結合秘製奶黃餡，濃郁酥滑，鹹甜交織。

 

楊枝甘露芒果軟心月餅（6件裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$188 零售價：HK$308

 

Nutella榛子可可軟心月餅（6件裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$188零售價：HK$308

 

阿華田流心奶黃月餅（6件裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$188零售價：HK$308

 

恆香x柏靈頓熊中秋禮盒

 

　　恆香月餅首度攜手英倫經典角色柏靈頓熊（Paddington Bear）推出聯名流心奶黃月餅和迷你蛋黃白蓮蓉中秋禮盒，將童趣和經典驚喜結合，包裝亦加入精緻可愛的英倫風設計。

 

恆香 x 柏靈頓熊‧流心奶黃月餅（4件裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$188零售價：HK$235

 

恆香 x 柏靈頓熊‧迷你蛋黃白蓮蓉月餅（4件裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$188

零售價：HK$235

 

　　喜歡傳統口味月餅，除了「雙黃白蓮蓉月餅」、「金華火腿伍仁月餅」及「四喜滿堂月餅」外，更可選購全新產品︰油潤甘香的「迷你蛋黃綠豆月餅」、煙韌鹹香的「迷你叉燒伍仁月餅」與細膩香甜的「迷你蛋黃紅豆沙月餅」。

 

迷你叉燒伍仁月餅 （6個裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$195零售價：HK$318

 

迷你蛋黃紅豆沙月餅 （6個裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$180零售價：HK$308

 

 

迷你蛋黃綠豆月餅 （6個裝）早鳥價 （8月10日至9月14日）：HK$180零售價：HK$308

 

恆香老餅家

銷售點：元朗店、尖沙咀店、旺角店、大圍店、荃灣店、上水店、德福店、觀塘店、青衣城店、沙田站店及銅鑼灣SOGO店

網店：www.hangheung.com.hk

 

