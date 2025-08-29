  • 報價
政政經經
29/08/2025

失25000

#股市 #政政經經 #港股 #對沖基金
　　「金融界」報道，8月28日，港股早盤窄幅震盪，午後跳水觸底，隨後震盪向上。

 

　　恒生指數收市跌0.8%，報24998點；恒生科技指數跌0.9%，報5644點；國企指數跌1.1%，報8916點；紅籌指數漲0.3%，報4288點。

 

　　阿里巴巴(09988)跌4.7%，騰訊控股(00700)跌0.8%，京東集團(09618)跌5%，小米集團(01810)跌0.2%，網易(09999)漲0.7%，美團(03690)跌12.6%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.9%；小鵬汽車(09868)跌超8%，地平綫機器人(09660)漲近15%，思摩爾國際(06969)跌超6%，蜜雪集團(02097)跌超5%，半導體板塊漲幅居前，英諾賽科(02577)漲超15%，中芯國際(00981)漲超10%，上海復旦(01385)、華虹半導體(01347)漲超8%。

 

企業消息方面：

 

　　中國人民保險集團(01339)：上半年營收3241.2億元人民幣，按年增長10.9%；淨利潤266.7億元人民幣，按年增長13.9%。

 

　　中國人壽(02628)：上半年收入2394.8億元人民幣，按年增長2.2%；淨利潤409.3億元人民幣，按年增長6.9%。

 

　　中國海洋石油(00883)：上半年收入約2076億元人民幣，按年減少8.4%；油氣銷售收入約1717億元人民幣，按年減少7%；淨利潤約695億元人民幣，按年減少13%。

 

　　美團：上半年收入1783.9億元人民幣，按年增加14.7%；經調整淨利潤124.4億元人民幣，按年減少41%；股東淨利潤104.2億元人民幣，按年減少37.7%。

 

　　中信銀行(00998)：上半年收入1054.2億元人民幣，按年下降2.9%；淨利潤364.7億元人民幣，按年增長2.8%；利息淨收入712億元人民幣，按年下降1.9%；非利息淨收入342.2億元人民幣，按年下降5%。

 

　　復星國際(00656)：上半年收入872.8億元人民幣，按年下降10.8%；淨利潤6.6億元人民幣，按年降8.2%。

 

　　中國東方集團(00581)：上半年收入198.6億元人民幣，按年減少12%；淨利潤2億元人民幣，按年增長116%。

 

　　福萊特玻璃(06865)：上半年收入約77.3億元人民幣，按年減少27.7%；淨利潤約2.6億元人民幣，按年減少82.6%。

 

　　巨子生物(02367)：上半年收入約31.1億元人民幣，按年增長22.5%；淨利潤11.8億元人民幣，按年增長20.2%。

 

　　國泰君安國際(01788)：上半年收入約28.2億元，按年增長30%；淨利潤約5.5億元，按年增長182%。

 

　　IGG(00799)：上半年收入27.2億元，按年減少0.5%；淨利潤3.2億元，按年減少2.8%。

 

　　地平綫機器人：上半年收入15.6億元人民幣，按年增加67.6%；毛利10.2億元，按年增加38.6%。

 

　　敏實集團(00425)：上半年營業額為122.8億元人民幣，按年增加10.8%；公司擁有人應佔溢利為12.7億元人民幣，按年增加19.51%。

 

　　建銀國際分析：港股中報已接近尾聲。除個別權重股業績大幅超預期外，大多數公司業績僅符合預期且指引保守，股價未能明顯突破，說明利好已被充分消化。此外，港股流動性環境卻趨緊：港元拆息快速上行，1個月HIBOR創近3個月新高，金管局多次入市干預並回收流動性，導致銀行體系總結餘自6月底的1764億港元驟降至8月的537億港元，流動性邊際收緊或壓制港股表現。

 

對沖基金加碼押注中國股票

 

　　摩根士丹利分析：全球對沖基金加大了對中國股票的押注力度，8月有望創下自2月以來單月買入規模之最；按板塊劃分，上周消費必需品和工業板塊吸引的資金流入最多。

 

　　中金分析：港股短期因流動性跑輸，但長期勝在結構性優勢。港股市場今年的幾個突出特點包括結構遠強於指數及主線不斷輪動。另外，在流動性和情緒主導的市場環境下，如果內地基本面和政策無法提供更多支持，那麼海外需求和映射鏈條也是一個配置思路。

 

　　方正證券分析：港股近兩月的行情則略遜於A股，無論是恒指還是恒科，漲幅均低於全A。該行認為，港股後市行情值得期待，原因有如下幾點：一是港股在估值上具備充分的吸引力；二是外資有望回流；三是南向資金有望持續流入；四是港股具有一定的代表性和稀缺性。

 

　　昨日（28日）午後跟隨A股而反彈，跌浪是否已完，看今日（29日）能爬回上25000多少而定。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。） 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

