AI熱潮退燒？NVIDIA押注Robot，力推機械人大腦Jetson Thor，搶捕兆美元級成長新機會！

輝達（NVIDIA）如今已登上全球市值最高公司的寶座，幾乎獨霸整個AI晶片市場。然而，隨著外界開始憂慮AI晶片需求放緩，不少人都可能會問：NVIDIA下一個增長引擎將會是甚麼？執行長黃仁勳給出的答案是「機械人」。輝達針對機械人市場的部署，並非親自落場製造機械人，而是提供新一代開發套件「Jetson Thor」，讓各家機械人公司在其平台上各展所長，締造百花齊放的產業生態。黃仁勳這一步能否引領機械人產業迎來新一輪革命？

業績超市場預期但股價不升反跌

2025年8月27日，NVIDIA公布第二季財報，營收達467億美元（約3,643億港元），較2024年同期勁增 56%；淨利則成長59%至264億美元（約2,059億港元），雙雙超越市場預期。同時，公司預估第三季營收將達540億美元（約4,212億港元），高於市場共識的531億美元。但在如此佳績之下，輝達股價卻不升反跌，盤後股價一度暴瀉5％。

究其原委，只因輝達數據中心營收未達預期：第二季收入只有411億美元（約3,206億港元），略低於市場預測的413億美元；其中圖像處理器（GPU）銷售達338億美元（約2,636億港元），但因H20晶片無法在中國出貨，拖累整體表現；加上市場對AI基建投資熱潮降溫、AI晶片需求放緩的憂慮，所以看淡NVIDIA晶片業務後市。

值得留意的是，輝達於2024年初將自駕車部門與機械人部門，合併為新部門「Automotive and Robotics」，雖然規模仍小，第二季營收為5.86億美元（約45.71億港元），僅佔公司總營收約1%，但成長速度驚人，年增率高達69％。黃仁勳在2025年度股東大會上豪言：「我們公司有很多成長機會，其中AI和機械人是最大的兩個領域，代表著數兆美元的成長機會。」

NVIDIA執行長黃仁勳在社交平台X上傳一段短片，在片段中他在一張卡片上寫下「給機械人，享用你的新大腦！」預告為機械人而設的新產品即將面世。（圖片來源：翻攝X.com@NVIDIARobotics影片）

瞄準機械人市場推Jetson Thor

第二季財報發表前夕，NVIDIA於2025年8月25日宣布推出被稱為「機械人大腦」的Jetson Thor開發套件，旨在協助機械人公司加速研發進程。輝達機械人及邊緣AI副總裁迪普·塔拉（Deepu Talla）表示：「我們不製造機器人，也不生產汽車，但我們透過基礎設施電腦與相關軟件，賦能整個產業。」

Jetson Thor運算模組採用最新Blackwell架構的圖像處理器（GPU），搭配14核心Arm Neoverse-V3AE架構中央處理器（CPU），以及128 GB的LPDDR5記憶體，AI運算力高達2,070 TFLOPS。跟前代產品Jetson Orin 相比，Jetson Thor的AI運算力提升7.5倍，CPU效能也增強3.1倍，足以支援AI模型直接在機械人本體上即時運行，大幅降低對雲端的依賴，真正實現邊緣運算（Edge Computing）。

更重要的是，Jetson Thor攻克了機械人技術的其中一個最大瓶頸——同時執行多重AI工作流程，讓AI模型能以低延遲方式處理感測器採集的大量環境數據，並進行即時AI推論，確保機械人動作順暢，能夠與人類和現實環境實時互動。

Jetson Thor開發套件的售價為3,499美元（約27,292港元），包含運算模組、開發板、散熱器、以及連接介面，預計將於2025年9月起陸續出貨。（圖片來源：輝達官網）

Jetson Thor降機械人開發門檻

NVIDIA表示，Jetson Thor支援主流的生成式AI框架與推理模型，例如：Cosmos Reason、Gemini、Llama和DeepSeek模型，以至機械人專用模型Isaac GR00T。Jetson Thor現已被多家機械人廠商採用，包括：專注人形機械人開發的Figure AI、以研發機械狗而聞名的波士頓動力（Boston Dynamics）、雙足機械人初創Agility Robotics、亞馬遜旗下倉庫機械人公司Amazon Robotics、醫療機械人公司Medtronic、以至Meta新成立的機械人研發團隊。

Figure AI執行長布雷特·阿德考克（Brett Adcock）表示，Jetson Thor使他們能夠在機械人上直接部署大型AI模型，有助降低技術門檻，縮短開發週期。Agility Robotics執行長佩吉·強森（Peggy Johnson）強調，Jetson Thor的邊緣運算能力，顯著提升機械人的即時反應速度，讓它們能在倉庫和工廠中，展現過去難以想像的精巧操作能力。

調研機構TrendForce預測，隨著愈來愈多廠商使用Jetson Thor，並逐步構建生態圈，人形機械人晶片市場規模可望在2028年突破4,800萬美元（約3.74兆港元）。

機械人安裝了Jetson Thor運算模組後，本體擁有伺服器等級的運算力，可以減少對雲端運算的依賴。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

2050年機械人市場達5兆美元

黃仁勳的野心當然不止於此。Jetson Thor被定位為「機械人大腦」，若能獲得廣泛採用，讓機械人廠商高度依賴其軟硬件整合方案，等於NVIDIA掌握了產業生態核心，這恰如微軟（Microsoft）當年憑藉《Windows》取得PC市場的話語權。輝達已在AI晶片和數據中心領域奠定霸主地位，Jetson Thor則將這優勢延伸至機械人產業，使NVIDIA可以掌控現在、甚至未來的AI市場發展。

摩根士丹利研究預估，到2050年人形機械人市場可能突破5兆美元（約39兆港元）規模，這不僅涵蓋裝置銷售，還包括配套的供應鏈、維護與支援服務等相關產業；屆時全球可能會有逾10億部人形機械人投入運作。如此龐大的潛在市場，才是黃仁勳的真正目標。

不過TrendForce指出，Jetson Thor開發套件定價為3,499美元（約27,292港元），遠高於前代Jetson Orin的1,499美元（約11,692港元）。從市場普及角度來看，這價格可能讓只需機械人執行簡單任務的廠商望之卻步；倘若廠商目標是針對特定應用場景，快速部署低成本的機械人方案，就有可能選用較廉價的晶片。由此可見，儘管 NVIDIA 企圖藉 Jetson Thor 攻佔這個兆美元級新興市場，但未來仍需面對諸多不確定因素。