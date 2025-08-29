惠康開學大折日 門市網店全場88折：可口可樂每罐唔使3蚊！刀嘜花生油88蚊3支！合味道大杯麵每盒$6.8

惠康於暑假最後兩天舉行「開學大折日」，門市或網店全場88折！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而8月31日（星期日）則是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888／「網購店取」消費滿$168，亦可享88折，只限2天，無論要不要開學，大家都應該把握機會入貨！

精選急凍炒粉麵飯／薄餅4件即享77折 平均每件$13.2起

由8月29日至9月4日一連7日，選購指定急凍炒粉麵飯或薄餅4件，即享77折，其中必入手有「好e食」各款急凍拌麵／意粉／炒烏冬，以及「淘大」急凍炒粉麵飯；於8月30及31日「開學大折日」購買，88折後平均每件只是$13.2起，非常超值！

「好e食」各款急凍拌麵/意粉/炒烏冬（260-320克）

優惠價：$41.9/2件

折實價：$64.5/4件

折實平均：$16.2/件

8月30日/31日滿指定金額再88折，每件$14.2

淘大急凍炒粉麵飯（220/250克）

優惠價：$39/2件

折實價：$60/4件

折實平均：$15/件

8月30日/31日滿指定金額再88折，每件$13.2

門市限定88折優惠

惠康精選部分貨品提供門市限定優惠，8月30日於門市買滿$168，即可享88折！個人心水推介可口可樂，平均每罐唔使3蚊，要大量入貨！

超優惠價加購優惠（優惠期：8月29日至9月4日）

購買任何產品+$27，換韓國樂飛利乳酪雪糕杯 2杯裝1盒（價值$45）

購買任何產品+$35，換3排益力多活性乳酸菌飲品 5x100毫升（總值$40.5）

購買任何產品+$30，換4包Meadows三摺式抹手紙 250張裝（總值$40）

同場加映：激抵優惠 超值限時搶！（優惠期：8月29日至9月4日）

購買4支牙齦適精選單支裝牙膏90-120克（$159.6起/4支），送：

1件Pure by Meadows扁線牙線棒 50支裝x 3盒（價值$15）

1支滴露泡沬殺菌潔手液250毫升（價值$33）

1包DoDoME強力消臭3D洗衣珠（鈴蘭百合劑）25粒裝（價值$50）

1支高樂氏潔廁劑709毫升（價值$22）

1件維達超韌輕便抽取式面紙 4/5包裝（價值$23）

1條維達金裝3層衛生紙 10卷裝（價值$37）

禮品總值$180

購買任何家樂氏穀物早餐產品滿$50，送：

1排子母各款奶類飲品/乳酪飲品4x110毫升（價值$11）

1筒品客薯片102克（價值$16）

禮品總值$27

惠康

網址：www.wellcome.com.hk