優品360感謝祭︰380 款人氣商品低至$4，會員額外賞$45優惠券+夾禮物遊戲機

優品 360˚感謝祭即日開展，超過 380 款人氣零食、美酒佳釀、糧油雜貨及多款日常生活必需品，當中更有部分產品以低至$4發售！感謝祭期間凡成功登記 FANS 或升級之 CLUB 360˚ 電子會員，更可額外獲贈高達 45 元電子現金優惠券，於指定分店額滿消費可獲得遊戲代幣，參與夾禮物遊戲有機會贏取豐富獎品。即睇有咩抵買貨！

優品 360˚ 年度感謝祭開鑼！即日至9 月11日逾 380 款人氣產品瘋狂低至 4 元，即睇至抵精選產品推介！

勝獅梳打水 $20/6年，平均$3.4/件

珍殿香港製造蝴蝶酥&杏仁條禮盒 335 克，$49.9

各款牛奶飲料及早餐麥片大減價

Familie 全脂牛奶／脫脂牛奶 ／高鈣低脂牛奶飲 1 公升到 $12（買 2 件平均價）

Kalbarri 每日堅果 30 包裝 $58起

PANDO 乎古力麻糬曲奇$30/2件；PANDO 日式牛乳軟蛋糕/朱古力味半熟芝士蛋糕 240 克，$30/2 件；諾貝達雞肉鬆焗麵包$24/2件；日吉紅豆銅鑼燒$33/2件

各款糖果零食大減價

奈雪的茶各款茶飲品 450 毫升，$15/3 件；寶礦力水特電解質飲料 900 毫升，$16.5/2 件；Red Bull能量飲品 $35/4件；樂源西柚果汁茶/李小艾小青檸汁飲料$19/4件

朝日各款 PLUS 可爾必思乳酸菌飲品 100 毫升 x6 支裝，$49.9；三得利伊右衛門綠茶$26/3件；麒麟茶飲$23/4件；黑白濃滑港式奶茶$22/2件

亞發 白咖啡 (各款) $30（買 2 件平均價）

奔富冠蘭山各款紅酒/白酒 750 毫升，$138/2 件

劍威蘇格蘭威士忌 1000 毫升，$75；Oyster Bay馬爾堡長相思白酒$79：三得利頂級啤酒$65；可樂娜/Hoegaarden 樽裝啤酒/SOMERSBY 蘋果酒 330-355 毫升，$39.9/6 件

美國 Prime 牛板腱扒 454 克，$68

各款急涷產品大減價

即時登記成為 CLUB 360˚ 新電子 FANS 會員，即可獲贈 10元現金優惠券；於感謝祭期間升級成為會員或金會員，更可分別額外獲贈 15 元及 45 元現金優惠券，盡享折上折優惠！

在感謝祭推廣期間（8 月 29 日至 9 月 11 日），顧客於指定優品 360˚ 愉景新城及 FoodVille 黃大仙中心北館分店單一消費淨額滿 150 元或以上，即可免費獲贈夾禮物機代幣一枚，參加夾禮物遊戲即有機會贏取購物優惠券、招商郵輪船票以及價值$699 的神秘大獎等一系列豐富獎品。數量有限，送完即止。

優品 360˚

https://www.facebook.com/bestmart360

www.bestmart360.com