7仔貓山王榴槤新地買一送一，IKEA薄荷朱古力新地筒只售$6、鯊魚造型脆皮新地及蛋糕新登場

一眾「新地迷」有口福了！逢星期五不但可以 Happy Friday 去7-Eleven買D197貓山王榴槤新地，享買一送一優惠外，更要把握機會再次品嘗IKEA香港薄荷朱古力系列甜點。薄荷黑朱古力新地筒最平只需$6，鯊魚造型脆皮薄荷黑朱古力新地夠可愛，打卡一流，仲有一系列薄荷朱古力蛋糕和咖啡等美食，「薄朱」Fans不可錯過！

7-Eleven 再度推出 D197貓山王榴槤新地，逢星期五買1送1優惠！新地以馬來西亞D197貓山王榴槤製成，升級配方令榴槤味更加濃郁，搭配冰凍新地幼滑口感，即刻召喚身邊榴槤控一齊開心share！

D197貓山王榴槤新地

售價︰ $15（逢星期五更買1送1）

新地銷售店舖地址：https://bit.ly/2zmZcB7

IKEA薄荷朱古力系列

各位「薄朱」Fans試咗未？IKEA香港薄荷朱古力系列早前回歸，於社交平台「薄荷朱古力關注組」大受好評！IKEA香港美食站即日至9月30日獨家推出人氣薄荷黑朱古力新地筒，清新的薄荷配搭濃郁幼滑的黑朱古力，清涼口感混合淡淡朱古力苦澀，只售 $6好抵食！

薄荷黑朱古力新地筒HKD $6

另外，鯊魚造型脆皮薄荷黑朱古力新地，在冰凍新地上淋上濃朱古力醬，即凝固成脆皮外層，內裏包裹著綿密誘人的雪糕瞬間爆發，配上可愛鯊魚毛公仔造型，打卡一流。你亦可揀薄荷黑朱古力新地配迷你核桃布朗尼，增加冰涷滋味口感。

鯊魚造型脆皮薄荷黑朱古力新地HKD $16

薄荷黑朱古力新地配迷你核桃布朗尼HKD $19

除甜品以外，IKEA更將薄荷朱古力加入咖啡及燕麥奶，包括薄荷朱古力牛奶咖啡、薄荷朱古力燕麥奶咖啡及薄荷朱古力燕麥奶，於香港美食站及九龍灣分店FiKET獨家即日起至9月30日供應。

薄荷朱古力牛奶咖啡熱 HKD $19凍 HKD $23、薄荷朱古力燕麥奶咖啡熱HKD $19凍 HKD $23、凍薄荷朱古力燕麥奶HKD $23

即日起至9月30日香港美食站及九龍灣分店FiKET獨家供應

薄荷朱古力蛋糕亦是不少fans心水美食，香港IKEA餐廳和美食站供應薄荷朱古力意式芝士餅及薄荷朱古力慕絲蛋糕，前者用高級馬斯卡彭芝士用心製作，口感絲滑如絲。薄荷朱古力流心牛角包外層金黃酥脆，內裏卻藏著濃郁的薄荷朱古力流心，薄荷朱古力曲奇則是咖啡或茶的絕佳伴侶。

薄荷朱古力慕絲蛋糕HKD $26

薄荷朱古力意式芝士餅HKD $29

薄荷朱古力流心牛角包HKD $19

薄荷朱古力曲奇HKD $9.9