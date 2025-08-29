麥當勞9月早晨套餐$25：豬柳蛋漢堡、火腿扒芝士飽、炒雙蛋飽連薯餅，周六、日$30熱香餅精選及McGriddles早晨套餐

話咁快9月1日開學月！麥當勞App帶來限時「晨」著數，九月首個星期一至五只需$25，即可品嚐三款指定早晨套餐，價錢已包薯餅及McCafé咖啡唔錯喎！星期六及日仲可以$30慢慢歎兩款指定豐富早晨套餐，即睇優惠詳情。

麥當勞App星期一至五「晨」著數（9月1日至5日，早上4時 － 11時適用）

$25豬柳蛋漢堡超值早晨套餐 (豬柳蛋漢堡配薯餅及McCafé咖啡)

$25火腿扒芝士飽超值早晨套餐 (火腿扒芝士飽配薯餅及McCafé咖啡)

$25炒雙蛋飽超值早晨套餐 (炒雙蛋飽配薯餅及McCafé咖啡)

星期一至五太衝忙未有時間歎三款$25指定早晨套餐？唔緊要，9月6至7日推出$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及日本大人氣McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐。所有限時早餐套餐優惠均配有金黃脆薯餅及採用100%「雨林聯盟認證」house blend咖啡豆的金獎咖啡McCafé熱即磨黑咖啡。

麥當勞App 週末限定「晨」著數（9月6日至7日，早上4時 － 11時適用）

$30熱香餅精選套餐(熱香餅精選套餐及McCafé咖啡)

$30楓糖班戟豬柳蛋漢堡早晨套餐(楓糖班戟豬柳蛋漢堡配薯餅及McCafé咖啡)