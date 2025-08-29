29/08/2025
網上情緣騙案｜女子收「Jay Fung」Facebook私訊 被誘投資賺錢一齊買樓！家人揭發騙局 損失超過150萬港元！
Katty Wu
喜歡日本。喜歡旅行。喜歡遊樂場。夢想是到60歲仍可以玩過山車。
Senior Content Editor
不少fans都會幻想跟偶像拍拖，但如果這個幻想變成真實，會怎樣呢？其實可能隨時是一個騙局！最近有一名女士就誤以為自己跟Jay Fung馮允謙談戀愛，對方更表示想「一齊買樓」，最終被騙超過150萬港元！
該名受害人早前在Facebook收到陌生訊息，對方自稱是歌手馮允謙Jay Fung。之後兩人轉用「LINE」繼續聊天，更火速發展成為情侶！某日，對方向受害人推介一個「Jay Fung個人投資基金」，並指短期內有約四成回報，更表示會將回報儲起，將來一齊買樓！
受害人當然抗拒不了「Jay Fung」的甜言蜜語，二話不說，分多次將超過100萬港元及價值約50萬的「USDT」轉賬至對方提供的銀行戶口。之後，當對方再要求更多金錢的時候，就被家人發現並揭發騙局，結果總損失超過150萬港元！
其實二人的對話當中，有不少破綻，例如對方提供投資的銀行戶口是個人戶口、所謂的個人投資基金亦未經核實等等，但愛情絕對會令人盲目，當你選擇了相信他，就會連自己都呃埋！
今時今日網上交友雖然平常，但記住對方一講到錢、投資、以不同藉口要你過數，要立即「Red Flag」！就算要投資，亦必須徹底了解相關平台和產品的特性和風險。
警方建議大家沉船前，使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話、帳戶號碼等資料查證，check下有無伏！
（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）
