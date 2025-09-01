思維阻礙你升lv（一）

曾經收到一位「支持者」 留言交流時說：「我很支持你的，止凡。」

止凡：「有無join小弟patreon？」

「支持者」：「這個沒有，網上很多免費資訊，始終不想付費，個人情意結。」

網上有海量資訊，單計YouTube影片，如果連續觀看所有YouTube內容，需要超過10萬年的時間，而影片總量仍每秒不斷增長。但大部分影片都是娛樂性，只適合拿來消磨時間，刺激官能，滿足各種慾望。有些是資訊性的，看過後似乎能讓網友知道多一點，然而，這類平台難以助你個人升level(lv)。正在看一本書叫《底層邏輯》，當中提到思維與邏輯的五個層次。一個能帶你進步的平台，能令你一步步提升層次。

五個層次的重點在於考慮思維有否閉環，即有否形成一套完整思維系統，以及，思考有否邏輯，思路是否清晰。大家一路看下去，同時檢視一下自己或身邊朋友達至何等層次。

是否有一套完整思維系統，以及思考有否邏輯，對個人發展極其重要。(Envato)

第一個層次，思維沒有閉環，思考無邏輯。

這類人最低層次，相信亦佔比最多。你和他們說A，他們就和你說B，跟不上別人的邏輯思維。接觸這類人，經常想：「他們是否知道自己在說甚麼（或做甚麼）？」

第二個層次，思維沒有閉環，思考有邏輯。

這類人有符合邏輯推理的一些觀點，但由於未有形成完整思維系統，所以觀點時常左右徘徊，自相矛盾，但至少比第一個層次好一點。

第三個層次，思維有閉環，思考有邏輯，但比較低層次。

這類人可悲，因為自己形成了一套比較低層次的思維系統，自覺思考有邏輯，故步自封，難以接受新意見，難以進步。

第四個層次，思維有閉環，思考有邏輯，高層次，能直達本質。

這類人很厲害，好學、博學，掌握複雜知識與邏輯，亦已產生一套思維系統，甚至人生觀，會令人覺得他們很有魅力。但當有新時代、新事物出現，可能衝擊到他們一直根深柢固的知識時，卻未能適應，因為他們還未達至最高層次。

第五個層次，超越第四個層次，加上能不斷學習進步。

這類人本身已有第四個層次的能力，而且對知識的追求有無限精力，永遠好似海綿般吸收新知識，每隔一段時間再和他們交流，總會發現他們又去到另一個境界與高度。

網上絕大部分的資訊都是免費的，亦代表娛樂與資訊已經便宜到免費的地步。這衍生出一些問題，例如如何分辨真假資訊？如何解讀好壞資訊？怎樣利用這些網上平台，成為個人進步的成敗關鍵，這取決於網友本身的層次。而最大問題是，能提升網友層次的平台，偏偏十分稀缺。

以《底層邏輯》一書中所提到的層次分級，若有平台能令我提升，我十分樂意付費。最初那位「支持者」 的思維，習慣追蹤免費平台，行為表面看似「著數」，其實非常蝕底。由於篇幅所限，留待下一篇再詳談。