上周一（25日），筆者有文提到，國內有位A股大好友謂A股可站上14000點，筆者附和之，我倆是否癡？非也，今時A股是吹響了集結號，就算上周四（28日）大跌，但A股仍可以向14000點進發。

9月3日是中國抗戰勝利大閱兵，吹響的集結號，集結的是解放軍，今天（1日），筆者也為文和之，也吹響集結號，集結的，當然不是兵，而是筆者自2024年1月以來的舊文。

舊文談了不少A股可以向好的原因，跟著會再補上今時利好A股的新發展，來指出今次A股之升，不是短命鬼，而是可以持久之升，升途雖有起伏，但大方向是升、升、升。

支持一地股市升、升、升，基礎原因有5個：

1. 國家經濟向好，政府政策支持股市；

2. 股市裏沒有牛鬼蛇神割股民韭菜，這需要有嚴明監管，使到股市是公開、公正、公平；

3. 公司有足夠盈利，肯派息，益股民；

4. 不斷有新的、有錢途的公司上市；

5. 不斷有資金入市。

上述這5個支持股市向好的因素在2024年1月之前是不同時存在的，存在的是阿爺政策。

吳清整頓市場，A股有條件升

以往常見出一個利好政策，刺激股市急升，例如2015年謂有「港股直通車」，港股便急升；之後又謂「直通車」不來了，港股便跌到隻狗咁；又例如國內推以舊換新，A股一度向好，但後繼無錢，市又跌回去，又一時興炒高鐵、一時興炒光伏，最慘是炒內房，兩下子因政策風口變，便瓜了。

最經典的是那句「在風口上，豬也會飛上天」。風口，是政策，政策來了，凡沾邊的都升，政策一止，就乜都跌。一個靠政策吹起的股市，是難持久上升，升了，都會跌回起步點，而十分不幸，在2024年1月前，中國的股市是不完善的，原因有二：

a. 無錢。股市是要靠錢堆疊起來的，要靠國人累積的財富入市，以前國人對A股無信心（因監管不力，不少證監的頭頭都因貪污而入獄就知），國人的錢便流入樓市，但近年樓市瓜了，國人財富就轉流入銀行定存，寧收雞碎存款息，也不流入股市。

b. 2024年1月前，阿爺並未立心要管好股市。一方面是阿爺精力要放在實在的製造生產業上，而不是虛的金融業上；另一方面是美國未與中國打大交，到兩位美國總統特朗普與拜登對中國的打壓，使阿爺明白，製造業戰、貿易戰、科技戰、軍力熱戰要全面準備外，金融戰亦要備戰。在2024年2月6日「雪球」驚魂（等同N年前香港的Accumulator和雷曼爆煲）以及2024年2月19日的靈均對沖基金在1分鐘之內可以使A股下跌千點，使到阿爺認識到，原來金融戰已殺到埋身，美國財技可以頃刻在A股市場上攻城掠地，秒殺地掠走國人財富，痛定思痛，急起用良將布陣。

這位良將是吳清。

吳清於2023年起草及制定了中國期貨的規章，是個期貨行家，故一接手2024年2月，靈均對沖基金的投機亂市時，就謂要使犯規者「牢底坐穿，傾家蕩產」。怎知是行家？他除靠罰款外，還罰停市3天，一隻對沖基金被停市3天，其中的損失是天文數字，殺一儆百之後，拉了全國期貨機構人士去深圳培訓數天，講明講白，紅線何在，日後屠龍，勿謂言之不先。

在2024年2月6日，A股市場有「雪球」合約的爆煲驚魂，早上A股大跌，阿爺當日便立入市N隻中證ETF，大舉托市（圖一），用ETF來托市是一按下Buy，就會N隻ETF，對各ETF旗下的N隻個股發出Buy Order，等同用機關槍掃淡友，淡友是否易瓜？

這就是市場上常說的國家隊了。

中國是師承美聯儲局的Plunge Protection Team的操作，阿爺不是逢美必反，這個保障金融市場穩定之法，就一定學。

在2024年2月後，阿爺除了建立ETF的護衞隊後，還要為他們提供彈藥。

金融戰，即是打「錢」，如光是放定一大筆錢來備戰，是笨辦法，較好之法是要有足夠動員力，可以動員到平時都是Side line的錢（彈藥），以及動員到勤王兵來協防。

先講錢（彈藥）。

國家隊的彈藥分布於5處--匯金、證金、外管局、社保基金（不是個別退休人士的社保基金，而是救突發災難的國家基金）、國家集成電路產業基金，這5個彈藥庫的彈藥量是保密，但知是每年會增加。

指揮勤王兵的是中金和證監，兵團則是一眾的上證A50ETF、上證50ETF、上證1000ETF、上證2000ETF、滬深300ETF和日後會陸續生成的ETF，在2024年2月，這些ETF兵團（逾20多隻）就力殲了當時可能由內外勾結而啟動的金融戰，使上證指數一度跌至2635點的低點便反彈，跟著阿爺點了今證監主席吳清掛帥，把那些搞事者搞到「傾家蕩產，牢底坐穿」，當時筆者也有多篇文章談此。

在這些ETF勤王兵清君側後，再加上阿爺的保駕護航，就開展了個資本戰反擊，中港股市就逐步向好，好到今年至今，中港股市升幅多於美股。

在清君側，掃蕩了股市中的牛鬼蛇神後就要到製造出些好股出來讓股民可以投資，於是阿爺便大搞國企改革。

a. 李克強於2022年10月起，已外遊，國務院工作交由李強主理。自2022年10月起，國務院又通過了一連串的國企改革（表一），這些改革跟之前有甚麼不同？

要國企做優做大

2022年10月16日二十大中提到國企不再只做「強」做大，而是要做「優」做大。「強」和「優」的分別是，在現代商業競爭中，「強」不足以立，只有「優」才能立。Tesla(US.TSLA)的馬斯克就講出了今時Tesla只是強，在一眾中國車企前，並未為「優」，所以他憂了，憂到連未來一年的業務前景也不樂觀。

2023年2月28日，阿爺提出要充分對接資本市場。吓？社會主義下的國企，要充分對接資本市場？如看不出此中的管治上、心態上、意識形態上的重大改變，勸你不要沾手A股了，因為這是另一個「白貓黑貓，只要捉到老鼠便是好貓（利潤）」的演繹。

2023年3月5日，2023年政府工作報告，《完善中國特色國有企業現代公司治理》說得最坦白不過，國企要打世界波--國企要走現代公司治理。

對於國內有些民企，如華為、中芯國際(00981)、比亞迪(01211)等，肯定已是打緊世界波。但不少國企，就算如中移動(00941)、聯通(00762)、中電信(00728)等仍未入世界波之流。中國要立足於世界金融業少少地都要有千家，至少有五百家民企、國企，可以打入世界波圈。今時唔得，是因為歷屆總理未將金融業要「優」、要「大」、要打世界波列為工作目標。這不能怪他們，而是他們在任時還有更重要的工作要做，但今屆總理李強的工作重點應變了，變做重視金融業和協助公司做優做大。

一直以來，國企是掌控不少優質資源，但由於社會主義的體制，使國企管理層，不能，也不敢（在未有改策指示前）去參與打世界波。

b. 提出新一輪國企改革（表二）的指引，但大家看，國企的管治層看仍是找不到具體怎做，於是又提出了「一利五率」下，「一增一穩回提升」的怎去做（表三）。

c. 要求國企要重視股東權益。

國企要考核股東權益報酬率(ROE)（見知識庫），是一直以來的國企改革都沒有的，向國企提出要考核ROE，是要讓國企要盡量將資金運用起來，這可以是：

1. 多派息，減少了閒置資金，資產便少了，ROE回報就高了；

2. 回購股份，亦是減少了閒置資金，資產亦少了，ROE回報亦高了；

3. 收購，即是要加大研發、併購，減少閒置資金。

這3個基本項，都是有益股民、有利社會投資。這些所謂的中特估，其實跟西方資本主義下的操作都是一樣的。為甚麼美國公司所為就不被叫為美特估，而偏偏中國公司去做，派高息、回購公司股份、收購合併、要看緊提升公司的ROE，就被譏為中特估？

假如中國企業都搞好ROE，控制好債務水平在65%之下，中國股票是否唔打得世界波都值得投資者揸入？

中國企業要提升其ROE，是說易難行，因為一直以來，中國企業都沒有資本企業的賺錢血性。馬克思在《資本論》中說：

「一旦有了適當的利潤，資本就會膽大起來，當利潤達到10%的時候，他們將蠢蠢欲動；當利潤達到50%的時候，他們將鋌而走險；當利潤達到100%的時候，他們敢於踐踏人間的一切法律；當利潤達到300%的時候，他們敢於犯任何罪行、甚至冒絞首之險。」

西方的企業有這個血性，中國企業無這血性，因為賺了都是國家的。個別中國民企有這血性，血性過頭如恒大就慘了。十分可惜的是，個別國企官員貪污就充滿了這個不怕殺頭的血性。

另外亦鼓吹國企、民企要多派息，成立了紅利股ETF，以吸引新舊股民入市，港股民要食A股紅利必要看圖二。（未完待續）

【知識庫】股東權益報酬率

股東權益報酬率（Return On Equity，縮寫：ROE，中國、新加坡稱作淨資產收益率，香港稱作淨值報酬率，又稱股權收益率、股本收益率），是衡量相對於股東權益的投資報酬之指標。

ROE反映公司利用資產淨值產生純利的能力，是衡量企業獲利能力的指標。計算方法是將稅後淨利扣除特別股股利和特殊收益後的淨收益除以股東權益。此比例計算出公司普通股股東的投資報酬率，是上市公司盈利能力的重要指標。

企業資產包括了兩部分：一部分是股東的投資，即業主權益（它是股東投入的股本，企業公積金和留存收益等的總和）。另一部分是企業借入和暫時佔用的資金。企業適當的運用財務槓桿可以提高資金的使用效率，借入的資金過多會增大企業的財務風險，但一般可以提高盈利，借入的資金過少會降低資金的使用效率。股東權益報酬率是衡量股東資金使用效率的重要財務指標。

ROE = 淨收益 / 股東權益

淨收益=稅後淨利－（優先股的股息+特殊收益）

公司通常把盈利再投資以賺取更大報酬，ROE反映公司這方面能力，計算辦法是把淨收益（稅後淨利扣除特別股股息和特殊溢利）除以股東權益。

公司股權收益高不代表盈利能力強。部分行業由於不需太多資產投入，通常都有較高ROE，如諮詢公司。有些行業需投入大量基礎建設才能產生盈利，如煉油廠，故不能單以ROE判定公司盈利能力。資本密集行業的進入門檻較高，競爭較少；相反，高ROE但低資產的行業則較易進入，而面對較大競爭。因此ROE應該用在相同產業的不同公司之間的比較。

杜邦方程式

ROE可以拆解成以下方程式：

ROE =（淨收益/營業額）×（營業額/總資產）×（總資產/股東權益）

=（邊際利潤率）×（資產周轉）×（槓桿比率）

又稱杜邦方程式（The DuPont Formula），可讓投資者更透徹了解ROE的變化。假若條件不變，其中一項增長都有助帶動ROE上升。例如，槓桿比率上升可以代表債務相對股東權益有所增加。由於利息是免稅的，而股息則不是，所以債務佔資本結構的比例增加，將帶動ROE上升。當然，若公司負債太高，債主要求較高風險溢酬而使債務支出上升，則ROE不升反跌。所以，當公司的資產報酬率（ROA）大於債務的利率，債務增加才對ROE有正面作用。

在分析不同行業的ROE時，應留意個別比率的角色。例如，零售業等邊際利潤率通常很低的行業，槓桿比率亦只為一般。可是，商店可以有非常高的營業額，資產周轉就成為分析此類行業的重要指標。（資料來源：維基百科）

