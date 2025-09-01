  • 報價
01/09/2025

太空館網上直播｜9月7日血月月全食，晚上至凌晨實況，建議南至西南方肉眼觀賞

#血月 #天文台 #月全食 #辦公室熱話 #天文現象 #太空館
Text: Eunice Chow Photo: 香港太空館 fb、香港天文台

　　天文粉絲注意，2025年9月7日晚上至9月8日凌晨香港將可觀測月全食，期間月球將呈現暗紅色調，俗稱「血月」的天文現象！香港太空館將於網上直播這次天文現象，而香港天文台表示若天氣情況許可，市民可以肉眼直接觀賞整個月全食過程，宜面向南至西南方而沒有障礙物的地點觀賞。大家今個星期日夜晚訓唔著不妨睇睇，否則香港下一次可見的月全食要等到2026年3月3日！

 

圖片來源︰ pexels

 

肉眼可觀賞月全食

 

　　2025年9月7日晚上至9月8日凌晨，香港將可觀測月全食，期間月球將呈現暗紅色調，俗稱「血月」的天文現象。香港天文台表示，這次月食期間月亮的仰角較高，若天氣情況許可，市民可以肉眼直接觀賞整個月全食過程，面向南至西南方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食。

 

（圖片來源︰香港天文台）

 

　　月食在9月7日晚上11時26分開始，9月8日上午0時27分月球開始進入地球本影，至上午1時30分月球完全進入地球本影，即月全食開始。食甚時間為上午2時12分，至上午2時53分月球開始離開地球本影。月全食階段歷時1小時23分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色。這是因為太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上。整個月食的過程會在8日上午4時57分完結。

 

二○二五年九月七日深夜至八日凌晨的月食過程（圖片來源︰香港天文台）

 

二○二五年九月七日至八日月食期間月球的仰角及方位角示意圖（圖片來源︰香港天文台）

 

　　市民可於9月7日晚上至8日凌晨透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組聯合直播網頁觀賞是次月食過程。節目開始的首半小時香港太空館助理館長講解相關天文知識。

https://www.hko.gov.hk/tc/gts/event/webcast-20250907.htm

 

（圖片來源︰香港太空館）

 

　　香港太空館解釋月全食指，地球在背向太陽的一側會形成一個陰影，稱為地影。地影分為本影和半影兩部分。本影是指完全沒有受到太陽光直射的區域，而半影則只受到部分太陽光照射的區域。月球在圍繞地球運行的過程中，有時會進入地影，從而產生月食現象。月食可分為月全食、月偏食及半影月食三種。當整個月球完全進入地球本影時，就會發生月全食。香港下一次可見的月全食將於2026年3月3日發生。

 

（圖片來源︰香港太空館）

 

月全食直播 

日期︰9月7日（星期日）至9月8日（星期一）

時間︰9月7日晚上11:00 至9 月8日上午5:00

香港太空館YouTube頻道https://www.youtube.com/watch?v=9FjirY67sBw

聯合直播網頁https://www.hko.gov.hk/tc/gts/event/webcast-20250907.htm

月食知多啲https://hk.space.museum/tc/web/spm/resources/special-astronomical-events/lunar-eclipse.html

 

