消防處網上火警投訴平台：舉報阻塞/鎖死逃生通道，查詢處理進度

確保大廈消防安全人人有責！消防處新推網上「火警危險電子投訴平台」，提供額外渠道舉報火警危險，例如阻塞或鎖上逃生途徑等，消防處能迅速跟進處理。網上平台支援各類流動裝置，如以「智方便」登錄更可節省填寫資料的時間，你亦可透過個案追蹤功能，可隨時查閱處理投訴的進度。

後樓梯變成了迷你倉？（圖片來源︰香港消防處youtube）

（圖片來源︰香港消防處youtube）

不想火警發生時煩惱無助，就要時刻管理好大廈的消防安全，記得要保持逃生途徑暢通無阻，大廈的天台及逃生出口切勿上鎖，要保持防煙門經常關閉，以及定期為大廈的消防裝置及設備進行年檢。如果你發現的居住及工作大廈有火警危險，例如阻塞或鎖上逃生途徑等情況，即可於消防處網上「火警危險電子投訴平台」舉報火警危險，以便消防處能迅速跟進處理。

網上平台支援各類流動裝置，包括智能手機和平板電腦。市民只需填寫電子表格，在需要時亦可上傳相關佐證照片或影片，過程既安全又便捷。市民更可通過登錄「智方便」流動應用程式，節省填寫資料的時間。此外，平台亦設有個案追蹤功能，讓市民隨時查閱處理投訴的進度。

市民除可使用網上平台外，亦可繼續透過現有渠道向消防處舉報火警危險，包括電郵至hkfsdenq@hkfsd.gov.hk、致電消防處投訴熱線2723 8787或傳真至2311 0066。

消防處「火警危險電子投訴平台」

https://fhcp.hkfsd.gov.hk

其他舉報火警危險方法

電郵：hkfsdenq@hkfsd.gov.hk

熱線：2723 8787

傳真：2311 0066