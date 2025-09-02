台灣人非常喜歡混搭食材，對嶄新點子接受度奇高，各種創意豐沛，往往讓人覺得匪夷所思又充滿好奇。整理最近討論度相當高的幾樣熱門小吃，吃起來真的和看起來一樣有趣。

台灣人特別喜歡甜鹹交織的味道，甜味和鹹味互相襯托，在味蕾上激發出火花。而肉鬆雖然不怎麼健康，卻是台灣人難以割捨的最佳搭檔，各種肉鬆食品像是肉鬆麵包和肉鬆飯糰，都是從小吃到大的國民記憶，不過最近興起把肉鬆拌進優格（乳酪）裏面。原以為優格只適合搭蜂蜜、果醬、堅果、麥皮和果乾之類，不料看到朋友把大量肉鬆拌進希臘優格，先是覺得恐怖，嚐了一口竟然覺得不錯，無糖的優格配上鹹香的肉鬆，綿密濃稠，創造出打破既定框架的風味，難怪蔚為風潮。所以過沒幾天，在美式大賣場好市多(Costco)看到最新上架的草莓肉鬆潛艇堡，也就沒那麼驚訝了。整顆草莓配上優格和肉鬆，或許看起來像邪教，但就是台灣人抵擋不了的組合。

夏天正是吃涼麵的好季節，羅東一家傑哥冰店別出心裁的推出涼麵加花生綿綿冰。同樣是乍看之下覺得十分怪異，但是細想發現麻醬涼麵本來就會加花生，而且這樣組合剛好可以確保涼麵一直保持冰冰涼涼的冷度，只要打破成見，放開心胸，其實這樣搭配是頗有道理的。涼麵基底仍舊有醬油，所以配上微甜的綿綿冰，就成了台灣最受歡迎的新款甜鹹組合了。

傳統涼麵上加一球雪糕，創意吃法讓不少老饕朝聖。

台灣雖然小，各地的飲食習慣卻有高度區別度。例如從北到南各縣市都可吃到涼麵，唯獨中部嘉義的涼麵口味，經常引發首次品嚐的台灣人驚嘆。一般涼麵醬汁不外乎麻醬、日式醬油，但嘉義人更創意地再加上大量美奶滋（即蛋黃醬，法語：Mayonnaise），完全顛覆涼麵是鹹的印象，成為當地著名美食。嘉義獨有的「白醋涼麵」，特色是寬扁白麵搭配胡麻醬、美乃滋、蒜泥一起入口，不但不突兀，還相當滑順清爽。嘉義市的崇文錦魯麵、黃記涼麵涼圓等名店，招牌都是典型嘉義特色涼麵。

豆腐乳台灣人通常用來搭配稀飯，廣東人會用來炒通心菜，宜蘭的美虹廚房則把豆腐乳拿來做西式甜點，推出豆腐乳起司（芝士）蛋糕。多了鹹香豆腐乳滋味的起司蛋糕，不膩口又好吃，還真是顛覆了大家的味覺。而豆腐乳的確擔得起東方起司的身份，用來當作搭配饅頭的抹醬，也是一絕。

衝擊味覺的豆腐乳芝士蛋糕

除了甜鹹搭配，最近還有一款爆紅的超商飲料，就是民眾先買店內的紅心芭樂牛奶，再倒進現場加點的咖啡，竟然構成一種超乎想象的美味飲料。某個不知名天才發現的配方，是一杯紅心芭樂牛奶加上兩份濃縮咖啡。紅心芭樂的酸甜果香，和咖啡的苦味，激盪出驚喜的濃郁口感。

台灣人這種奇特口味，甚至讓國際速食連鎖店嘗試推出全球獨有口味。例如必勝客(Pizza Hut)就先後推出驚世駭俗的芫茜皮蛋豬血糕薄餅、冬蔭功蝦餅薄餅、蝦猴酥蚵仔薄餅煎，以及香菜豬血糕五更腸旺薄餅。這些台灣獨有的口味雖然被批評為惡搞，卻引起國際傳媒廣泛報道，評論指它結合了許多台灣著名的街頭小吃，會讓口味非常衝突。

「芫茜皮蛋豬血糕薄餅」吸引不少外國傳媒報道，評價兩極。