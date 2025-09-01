  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/09/2025

文華東方酒店$8萬晚餐騙案｜一早預訂7萬蚊頂級香檳！23歲男涉詐騙被捕

#打工仔 #文華廳 #網絡熱話 #香檳 #新聞熱話 #KRUG #辦公室熱話 #熱話 #文華東方酒店
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　近日城中最多人討論的話題，絕對是「文華東方酒店$8萬晚餐騙案」吧！上星期四（8月28日），警方接到一名31歲的本地女子報案，指於網上認識一名「自稱律師」的男子，相約到文華東方酒店晚餐，飯後男子竟然「借尿遁」一去不返！女事主無奈埋單，卻發現要8萬多元！最終要朋友來幫忙付款，並報警求助；但當晚卻又表示毋須警方進一步協助，改為列作求警協助處理。不過，翌日（8月29日）女事主再次報案，警方根據男子手機號碼鎖定其身份，晚上於將軍澳將他拘捕。

 

　　網民最關心絕對是「兩個人吃甚麼竟然吃到8萬蚊」？根據網上流傳當晚的帳單，他們用餐的地方是連續12年榮獲米芝蓮星級殊榮的「文華廳」，兩份套餐及兩位10年普洱茶，其實分別只需$4,776及$200，最貴是那支2002年「Krug Clos d'Ambonnay」，盛惠$71,800，連加一是$78,980！

 

網上流傳當晚的帳單，2002年「Krug Clos d'Ambonnay」，盛惠$71,800！

 

晚市套餐的菜式，每位$2,388。

 

　　據稱該名男子是親自打電話到酒店訂枱，並問有沒有「Krug Clos d'Ambonnay」，職員回答酒店有2002及2006兩個年份的香檳，最後他預留了2002年那款，疑似早有預謀！記者有朋友昨天於文華廳用餐，職員表示酒店已經無「Krug Clos d'Ambonnay 2002」的存貨。不過，Watson's Wine（屈臣氏酒窖）則於Threads出了post「抽水」：「我哋呢支2020年嘅『香檳界勞斯萊斯』，唔使七萬，三萬就有找，得返最後一支。」

 

Watson's Wine於Threads出了post「抽水」！文華無存貨，想飲的朋友，可以去Watson's Wine金鐘太古廣場分店買！

 

　　消息指，男子姓黃，曾擔任政黨將軍澳選區社區主任，幾年前曾以假身份約兩名女網友到酒店發生關係，被裁定以威脅手段促致他人作非法的性行為等3罪罪成，2023年9月被判監2年9個月。

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #文華廳 #網絡熱話 #香檳 #新聞熱話 #KRUG #辦公室熱話 #熱話 #文華東方酒店
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk