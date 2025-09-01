  • 報價
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
01/09/2025

定期存款 | 「銀債效應」下多間本地銀行上調定存息，花旗3個月2.5厘，PAObank加推一個月最高18厘

　　政府上周五（29日）公布發行新一批銀色債券，保證息率為3.85厘，今日（1日）多間本地銀行隨即上調港元定存年息，以吸納更多港元資金。當中，中銀香港上調3個月及6個月港元定存年息0.3厘及0.1厘，分別至2厘及2.2厘，起存額為50萬元，適用於客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。

 

（資料圖片）

 

花旗上調3個月港元定存息至2.5厘

 

　　花旗上調3個月港元定存年息0.4厘至2.5厘，存額由5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。

 

　　另外，招商永隆上調6個月港元定存年息0.4厘至2.3厘，存額為10萬元至1500萬元，適用於「即日快閃」定期優惠：只適用於今日10:00-19:00以新/現有資金辦理。

 

PAObank再加推1個月港元定存18厘

 

　　恒生推港元定存優惠，3個月1.9厘及6個月2.2厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App以新資金辦理。工銀亞洲上調1個月、3個月、6個月及12個月0.6厘、0.4厘、0.5厘以及0.5厘，分別至2.1厘、2.2厘、1.9厘及1.85厘，起存額為300萬元，「理財金戶口」之個人客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

　　數字銀行PAObank表示，為慶祝該行成立5周年，由2025年9月1日至9月14日期間，全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，並敍造一個月港元定期存款，首5萬港元存款可享18厘年利率，起存額僅需100元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=rmb

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

