長者福利包如全民退保，鼓勵年輕人發展創科體藝

行政長官李家超將於9月17日公布新一份《施政報告》，除了端視滅赤、樓市及公共房屋政策外，北都計劃、年輕人與創科發展，以及安老等，亦備受關注。

搞好北都前提是搞好地產市道

理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利指出，政府的北部都會區大計，相比97前的「玫瑰園計劃」，當年正正是地產市道蓬勃，樓價、地價瘋狂上升，如今卻是地產低潮，發展商爭相賣樓套現，甚至將農地交還政府，反問：「哪裏有錢再投北都的地或者去發展？」

林Sir續稱，港府或中央都要體諒地產商陷入財困，甚至有些可能要賴帳或破產，所以搞好北都的前提是要搞好地產市道，令市場多一些成交買賣，讓人看到樓價會止跌並慢慢回升。此外，不應再提明日大嶼，北都一下子扔幾十萬個單位出來，「那時候沒人夠膽再去投資了」。

香港已有「類全民退休保障」

勞工及福利局數據顯示，2024/25年度長者生活津貼預算開支高達423億元，另有72億元高齡津貼。隨著政府統計處推算長者比例到2046年，將由現時「每四人一長者」變為「每三人一長者」，坊間有聲音重啟「全民退休保障」諮詢。對此，林Sir表示，香港現在已有「類全民退休保障」，更寄語應鼓勵年輕人在IT、藝術創作、體育等領域發展。

官員應設法解決社福負擔難題

他直言，不明白為何一些團體有此提議，現時每月4250元長者生活津貼，夫婦合計每月8500元，一年便超過10萬元；再加上醫療券、公屋、搭車優惠等，已類似全民退休保障，笑言香港長者的福利相當好。

他解釋，長者生活津貼的門檻寬鬆到「千萬富翁都可申請」，只要將房屋轉做安老按揭，又將多出來的一些積蓄拿來買年金，就可以砌到資產不超過資產上限（單身40.6萬元，夫婦61.6萬元）。至於未來香港進入三個勞動人口養一個長者的境地，的確是一個問題，政府官員應思考如何解決。

年輕人有頭腦，兼明白市場需要

林Sir續指，香港除了是全球第三大國際金融中心，今年IPO規模榮膺榜首，過往更有創科的不俗往績，包括人面辨識、航拍機、千里眼、機器人等，顯示「年輕人都是有頭腦的，且明白市場需要」。

他又說，香港未來金融中心地位有望取代倫敦，同時發展創科之外，亦要推動體育、藝術創作等，例如以啟德、西九吸引更多人流來港消費，「應該鼓勵年輕人在這些方面發展，而非事事都放負」。

