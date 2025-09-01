  • 報價
01/09/2025

萬聖節2025︱迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$669入園2次

Text: Eunice Chow Photo: 香港迪士尼樂園度假區

　　今個萬聖節，香港迪士尼將迎來「惡」勢力！9月19日至11月2日一眾迪士尼惡人拉大隊大鬧「20周年奇妙派對」，把樂園反轉成為惡人主場，大搞全新「惡人反轉大街派對」。Fans入場不但可以集齊惡人打卡，大玩Trick-or-Treat，更可購買全新主題商品及享用主題美食。想玩得更著數？香港居民專享「雙重暢玩」優惠，小童／長者只需$669、成人$879即可入園暢玩兩次，並額外享美食及購物優惠！

 

 

　　一直未獲邀請出席慶祝活動的惡人們因深感不忿，煽惑賓客加入他們的惡人行列，號召盛裝並配上迪士尼主題穿搭的賓客，成群結隊惡霸大街！

 

全新「惡人反轉大街派對」

 

　　來自華特迪士尼動畫製作室電影《睡公主》的黑魔后，聯同一眾同樣惡名遠播的迪士尼惡人和手下，大搖大擺踩入美國小鎮大街，帶來全新「惡人反轉大街派對」。當邪惡的笑聲與詭異的音樂響徹美國小鎮大街，20周年慶祝活動瞬間化為一場名留「惡」史的派對！

 

米奇與好友及小熊維尼、跳跳虎和咿唷將穿上萬聖裝束，分別於美國小鎮大街及夢想花園與老友鬼鬼的你鬼馬合照。

 

　　迪士尼惡人除了於美國小鎮大街出現外，亦會跟迪士尼主角成雙成對遊走樂園各處，與賓客近距離互動。今年更有邪惡新勢力加盟，紅女巫將在明日世界等候你來互動。

 

來自華特迪士尼動畫製作室電影的黑魔后將與愛洛公主結伴現身

 

邪惡皇后與白雪公主正邪對立

 

Marvel角色雷神與套上枷鎖的洛基對決

 

換上全新萬聖節造型的Duffy與好友

 

更多樂園萬聖節體驗

 

