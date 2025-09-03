  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/09/2025

移民英國｜移民五年，當尼泊爾餃子與港式瑞士雞翼出現在餐桌上，守住了記憶與身份的延續

#記憶 #文化 #移民 #港式瑞士雞翼 #身份 #食物 #餃子 #尼泊爾 #移英港人 #英國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　最近有新鄰居遷入，是一對年輕的尼泊爾夫婦。某天，我們在花園偶然碰面，他們便熱情地邀請大家到家中共進晚餐。當晚，我特意準備了一碟能代表香港的瑞士雞翼，而他們則端上傳統尼泊爾餃子「饃饃」（Momo）。

 

 

　　過往我曾在倫敦市集嘗過「饃饃」，但在尼泊爾人家中吃到的味道，真的很不一樣——沒有多餘的裝飾與噱頭，是最直接的家常風味。「饃饃」的外型有點像中式餃子，裏頭包著免治豬肉和火雞肉，還有他們的香料，再配上以花生、大蒜、芫茜、芝麻和豆奶等調成的醬汁，就成了一道家常菜。

 

　　「幾乎每個尼泊爾人都會做『饃饃』」，他們說，正如每個意大利人都有一道煮意粉的家傳秘方。

 

 

　　不經不覺，他們已在英國生活了五年，但餐桌上仍然經常出現尼泊爾的家常菜，這種堅持，跟很多移英港人一樣，縱然適應了新環境，仍保留著一個「亞洲胃」。

 

　　身為亞洲人，我們在文化上有很多共通點，尤其在家庭觀念上，「在我們的國家，把年老的父母送進護老院，是相當不孝的事。」鄰居V說，在她工作的地方見過不少英國老人，他們寧願每周花2000鎊請護士照顧，也不願意跟子女同住，這樣才能有尊嚴地走完最後一程。

 

　　我忽然想起那個獨居的愛爾蘭婆婆，雖然行動不便，她也不樂意成為被照顧者，在自己的能力可及的範圍內，完成所有家務，甚至幫助身邊的人。身為愛爾蘭人，即使在英國生活了幾十年，仍喜歡跟我們分享他們的音樂和威士忌。

 

 

　　看著他們，感覺無論身處何地，人總是想以自己的方法，保留熟悉的生活與習慣。

 

　　離開香港後，相信很多人都會懷疑，自身文化會否在異地慢慢褪色，其實只要在餐桌上端出一盤熟悉的菜餚，無論是尼泊爾餃子還是瑞士雞翼，那份根植心底的文化價值就不會消失。食物不是單純的味覺，它更是一種記憶與身份的延續。當我們在異地與人分享這份味道時，也同時提醒自己——我們是誰，來自哪裏。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#記憶 #文化 #移民 #港式瑞士雞翼 #身份 #食物 #餃子 #尼泊爾 #移英港人 #英國
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

發達國家反移民浪潮中的逆流

02/09/2025 14:13

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk