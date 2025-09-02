  • 報價
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

02/09/2025

KK星期二｜拆解內地車企最新交付量數據！｜先聲藥業配股 可趁低吸納？｜機器人概念股有何投資機會？

#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #新能源車 #港股 #香港股票 #02096 #先聲藥業 #恒生指數 #生科股 #恒指 #機械人概念股 #分析 #國壽 #02577 #英諾賽科 #中電信 #02423 #貝殼 #00728 #00939 #平保 #01339 #02128 #02628 #建行 #聯塑 #機器人概念股
嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地新能源車企公布8月交付表現，比亞迪(01211)增長停滯、按年只升0.1%。新勢力方面，零跑(09863)、小鵬(09868)、蔚來(09866)齊創單月新高。最新交付數據有何啟示？先聲藥業(02096)擬向不少於六名買方配售1.21億股，集資逾15億元，每股作價12.95元，較上日收市價折讓約8%，主要用作研發及營運資金。先聲藥業低開6%後跌幅進一步擴大，可趁回調吸納？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/PT1wOhY8H08?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:29開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk