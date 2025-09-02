萬聖節2025︱海洋公園哈囉喂全園祭︰六大驚嚇體驗及精彩表演套票$238起，信用卡9折優惠

海洋公園哈囉喂全園祭2025將於9月6日至11月2日舉行，六大驚嚇體驗及十大精彩表演解放最黑暗頑魂，你準備好挑戰膽量極限嗎？夜幕低垂更有華麗地獄 OPPA Show及亡靈樂隊盡情舞動的狂野表演，小朋友更可於日間 enjoy 合家歡哈囉喂，與開心嘩鬼打卡影相。即日起，海洋公園推出「秋日暢遊」優惠門票，以及哈囉喂景點組合門票信用卡9 折優惠！

Read More：萬聖節2025︱迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$669入園2次

六大驚嚇體驗

令人心跳加速的驚嚇互動體驗，將引領你面對自己內心從未認知的恐懼。鼓起勇氣踏入【AEON 信用卡呈獻：怨靈盲盒】，即見昔日與駭人命案相關的盲盒玩具，在血跡斑斑的工房重現。抽出詛咒盲盒時切記小心，因為復仇的玩偶已潛伏在陰暗處，隨時準備將毫無防備的你困在其中。

【AEON 信用卡呈獻：怨靈盲盒】驚嚇指數︰等級5+

要測試自己的大膽指數，【九龍醺店呈獻：港詭奇案】癲狂神探自命破案高手，帶你穿梭雨天連環殺手、屋邨情殺等命案，抽絲剝繭揭開血腥真相，讓你找尋香港最駭人奇案的真相端倪。【H25．慄】則不時發出黑暗訊號，你必須在限定時間內進入多間恐懼之室，衝破心理關口，挑戰並克服一系列人類官能極限的任務。

【九龍醺店呈獻：港詭奇案】驚嚇指數︰等級5

【H25．慄】驚嚇指數︰等級5+

踏入【Trip.com 呈獻：詭宅獻祭】時，請嘗試保持冷靜，因為一個邪教組織正在招募新的追隨者進行禁忌獻祭。你可在儀式之中抽出通靈卡牌，窺探最終命運安排。

【Trip.com 呈獻：詭宅獻祭】驚嚇指數︰等級5

受不了5等級驚嚇，可考量勇闖【喰人之森】，不過要當心那裡居住的隱藏食人族部落，他們擁有詭異的圖騰和恐怖警告，危險可能在你察覺之前就已降臨！若在這些可怕的考驗中倖存，請到同是4 等級驚嚇【噬魂墓地】加入亡靈節慶祝活動。不過要小心復仇的頑魂，以及可能帶來好運或厄運的哭泣女神。

【喰人之森】驚嚇指數︰等級4

【噬魂墓地】驚嚇指數︰等級4

夜間獨有表演全線上映

樂園晚上有不同的奇怪奇表演，如「怨靈盲盒開箱直播」每天四場，為大家送上神秘驚喜。如果想回一回神，千萬不要錯過「華麗地獄 OPPA Show」，這個由魅力四射的韓國魔鬼男神呈獻的狂野表演！驚喜表演陸續有來，加入「亡靈樂隊」和「骷髏極樂天團」盡情舞動，再於「亡靈狂歡慶典」之上向逝者亡魂致敬。

日間慶典合家歡哈囉喂

合家歡哈囉喂最啱一家大小同樂，在海濱樂園【億世家「好盞鬼電器」呈獻：全民 Trick-or-Treat】，海洋公園廣受歡迎的 Panda Friends 角色會與趣怪的 monster 角色聯手送上節日樂趣和大量美味糖果，激發哈囉喂好玩氣氛。小朋友更可挑戰「盞鬼扑扑糖」，與南瓜夥伴們一起玩互動哈囉喂遊戲，收集滿滿驚喜。

2025 年 9 月 12 日至 21 日每天中午 12 時至晚上 8 時銅鑼灣 Fashion Walk 地下中庭，「海洋公園哈囉喂全園祭 2025 — 頑魂開箱@Fashion Walk」在鬧市搶先體驗「海洋公園哈囉喂全園祭 2025」的驚慄和驚喜！ 今年的主要頑魂角色，更會現身讓膽大途人打卡。現場亦會展銷神秘的角色徽章盲盒，以及設免費「頑魂攝魂館」和不定時上演期間突襲快閃活動。

驚嚇套票優惠著數

9 月 1 日起海洋公園推出「秋日暢遊」優惠門票，特價入場門票為成人港幣 457 元，小童港幣 229 元！公園標準入場門票價格將於 9 月 1 日起調整至成人港幣 538 元，小童港幣 269 元，選購「秋日暢遊」優惠門票最抵玩。

留意，公園入場門票並不包括六大鬼屋門票。「邪靈三煞：盲盒．詭宅．喰森」門票、「亡魂三劫：奇案．H25．墓地」門票及特快通行證不包括入場門票。進入公園須持有效入場門票。對於追求極致刺激的訪客，可加購「邪靈三煞：盲盒．詭宅．喰森」門票，包括【AEON信用卡呈獻：怨靈盲盒】、【Trip.com 呈獻：詭宅獻祭】和【喰人之森】；以及「亡魂三劫：奇案．H25．墓地」門票，包括【九龍醺店呈獻：港詭奇案】、【H25．慄】和【噬魂墓地】，直擊最深層的未知恐懼。

三煞及三劫套票每套價格為港幣 280 元（10 月 24、25、26、29、31 日及 11 月 1、2 日），或港幣238 元（10 月 10、11、12、17、18、19 日）。加購哈囉喂特快通行證即可更快速體驗驚嚇景點！AEON 信用卡客戶由 2025 年 9 月 1 日至 11 月 2 日，可獨家享有公園標準入場門票八五折優惠，而「邪靈三煞：盲盒．詭宅．喰森」門票及特快通行證（進階版）可享九折優惠。

全年會籍會員專享體驗

成為海洋公園全年會籍會員有著數！即日起至 2025 年 11 月 2 日，海洋公園全年會籍限時優惠價為港幣1,214 元（成人）及港幣 862 元（12 歲以上全日制學生）。海洋公園全年會籍會員將有專屬機會，可以港幣 100 元在「海洋公園哈囉喂全園祭 2025」公眾活動首日（2025 年 10 月 10 日）率先投入驚嚇體驗，數量有限，售完即止！此外，全年會員更可以九折優惠選購三煞及三劫套票。

https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/halloween-fest-2025