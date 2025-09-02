  • 報價
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

02/09/2025

灣仔歡樂天地旗艦店︰射大牙、跑馬仔經典遊戲、VR飛行電單車及-15℃冰雪樂園，代幣限時$1優惠

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 歡樂天地、Eunice Chow

　　灣仔合和商場歡樂天地旗艦店已經開幕啦！新店佔地3萬6千平方呎，勁多嘢玩，車迷必玩超感官VR飛行電單車、極速超時空鐵騎、甩尾飄移碰碰車。小朋友放電之選有迷你版保齡球場及歡樂波波池遊戲區，當然唔少得經典遊戲如射大牙機、跑馬仔、神奇保齡、推銀機、籃球機、歡樂彩虹、歡樂飛環及幸運滾球。除此之外，一家大小更可體驗零下15度冰涷快感，於5,000平方呎的奇幻冰雪樂園打卡及瀡滑梯，大人細路周末好去處！

 

 

歡樂天地合和店代幣$1/ 個

 

　　歡樂天地Whimsy新進駐灣仔合和商場14 樓，佔地3.6萬平方呎，是香港最大的歡樂天地分店， 主要分為經典遊戲機與動感互動區及奇幻冰雪樂園兩大部分。或者你會問代幣貴唔貴先？即日起，歡樂天地全線分店包括全新登場的合和店，隆重推出限時代幣半價優惠，由HK$2減至HK$1一個代幣！

 

 

　　合和新店更有驚喜加碼，新張期間全線機動遊戲推出特別優惠價，會員參與指定機動遊戲、奇幻冰雪樂園及歡樂波波池等項目，不但享有專屬折扣，更可獲高達30%代幣回贈。

 

全港首個超感官VR飛行電單車

 

　　先講大家最有興趣的動感機動遊戲互動區，重點玩樂體驗包括：大人小朋友車迷必玩全港首個超感官VR飛行電單車，只要戴上VR眼鏡即可感受電單車擺動及視覺轉換，讓你飛越叢林和山谷，還會造出水花、熱力及香味效果，展開一場視、聽、嗅、觸感全方位的驚險刺激旅程。

 

全港首個超感官VR飛行電單車

 

　　除此之外，車迷必玩超時空鐵騎，你可完全投入賽道彎位挑戰，身體微傾閃避，穿梭於迷你跳台與特技路段交錯打造的賽道之中。飄移碰碰車又係大家的刺激遊戲，新店的飄移碰碰車能造出甩尾效果！環幕機動影院超過20部精選影片可供選擇，包括團隊用了6年時間研發的外星探險、小朋友最愛的恐龍樂園、冰天雪地穿越極地闖關主題都齊備。打卡推介農場快車，坐在搞笑的公雞車上圍繞金黃發光的禾稻田、稻草人和荷蘭風車屋轉又轉，好搞笑！

 

車迷必玩超時空鐵騎！

 

歡樂天地旗下首個可以造出甩尾效果的飄移碰碰車。

 

坐在農場快車的公雞車上打卡好搞笑。

 

環幕機動影院上視覺體驗之餘，亦可感受水花、雪花四濺的體感享受，全程約5 分鐘。

 

純白色旋轉木馬

 

 

小童版保齡球及歡樂波波池 

 

　　年紀比較小的小朋友可於歡樂波波池瘋狂擲波波及瀡滑梯，場地更有全港獨有小童版保齡球場，球道及保齡球按小朋友身形比例精心設計，細路仔更有成功感。

 

小童版保齡球場

 

歡樂波波池

 

下一頁：更多玩樂體驗

 

