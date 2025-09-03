周二（2日）港股反覆偏軟，恒生指數收市跌0.5%，報25496點；恒生科技指數跌1.2%，報5728點；國企指數跌0.1%，報9108點；紅籌指數跌1%，報4248點。

大型科技股普跌，阿里巴巴(09988)跌1.8%，騰訊控股(00700)跌0.7%，京東集團(09618)跌1.5%，小米集團(01810)漲3.4%，網易(09999)跌0.8%，美團(03690)跌1.8%，快手(01024)跌2.5%，嗶哩嗶哩(09626)跌3.2%；半導體板塊多數下跌，上海復旦(01385)跌近8%，華虹半導體(01347)跌超5%，中芯國際(00981)跌超4%；蔚來(09866)跌超3%；微創機器人(02252)漲超12%；蘋果概念午後持續下跌，鴻騰精密(06088)跌近10%；奧克斯電氣(02580)上市首日跌超5%，跌破發行價。

另一方面，上半年銀行業績明顯回暖，資產荒下板塊有望持續吸引險資流入，內銀股逆勢拉升，農業銀行(01288)、建設銀行(00939)漲幅居前；家電股、鋰電池股小部分板塊上漲。

企業新聞方面：

浙商銀行(02016)：出資9.9億元人民幣增資浙銀金租，持股比例升至54%。

威海銀行(09677)：與山東高速集團及山東高速訂立附生效條件的內資股認購協議。

眾安智慧生活(02271)：擬與香港持牌虛擬資產運營平台開展業務合作。

應星控股(01440)：與合作實體訂立協定，預期成為在中國舉行的日本知名動漫航海王知識財產權展覽的戰略參與方。

基石科技控股(08391)：與埃克森美孚香港戰略合作，計劃於Esso品牌加油站部署超高速電動車充電站。

石四藥集團(02005)：取得國家藥監局有關別嘌醇片(0.1g)的藥品生產註冊批件，用於原發性或繼發性痛風患者、接受治療的白血病，淋巴瘤和惡性腫瘤患者，以及用於對復發性草酸鈣結石患者的治療。

上海醫藥(02607)：鹽酸維拉帕米注射液通過仿製藥一致性評價，主要用於快速陣發性室上性心動過速的轉復和心房撲動或心房顫動心室率的暫時控制。

復宏漢霖(02696)：美國食品藥品管理局批准BILDYOSR以及BILPREVDAR，用於特定人群骨質疏鬆症治療等8項適應症。

比亞迪股份(01211)：前8月新能源汽車銷量約286.3萬輛，按年增長23%；8月份新能源汽車銷量約37.3萬輛，按年升0.2%。

吉利汽車(00175)：前8月汽車累計銷量約190萬輛，按年增長47%；8月份銷量約25萬輛，按年增長38%。

蔚來：前8月交付約16.6萬輛汽車，按年增長30%；8月份交付3.1萬輛汽車，按年增長55.2%。

長城汽車(02333)：前8月汽車銷量約79萬輛，按年增長5.9%；8月份汽車銷量合計約11.5萬輛，按年增長22.3%。

理想汽車(02015):8月份交付新車28529輛，按年跌41%。

外資回流，港股上行

國泰海通海外策略團隊指出，美聯儲局重啟減息之下，港股外資存在超預期回流可能。存量視角看，港股外資尤其偏好科技+金融。該行認為，隨著壓制港股科技的負面因素出現積極變化，估值低位、基本面更優的港股科技板塊有望繼續獲得外資青睞。

光大證券稱，美聯儲局減息周期有望開啟，港股未來或繼續震盪上行。港股整體盈利能力相對較強，同時互聯網、新消費、創新藥等資產相對稀缺。此外，盡管港股已經連續多月上漲，但是整體估值仍然偏低，長期配置性價比仍較高。在國內穩增長政策的持續發力，以及聯儲局減息周期有望在9月開啟，港股市場未來或許將繼續震盪上行。可繼續關注科技成長及高股息佔優的「啞鈴」策略。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）