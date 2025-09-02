  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

02/09/2025

定期存款 | 建行亞洲推3個月低門檻5.88厘，PAObank 6個月2.6厘

#理財 #數字銀行 #滙豐 #建行亞洲 #定存 #PAObank #收息 #生財有道 #招商永隆 #匯立
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國減息預期升溫，香港銀行搶在減息前上調港元定存年息，搶佔更多港元資金，建行亞洲推港元定存優惠，全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元開立定存享3個月5.88厘，優惠期至2025年10月31日。全新貴賓理財客戶透過致電分行/客戶經理或親臨分行，以港元100萬至500萬開立3個月定期存款，當中首10%金額享6.88厘特惠定存年利率，其餘90%金額則可享另一定期存款利率。

 

定期存款 | 建行亞洲推3個月低門檻5.88厘，PAObank 6個月2.6厘

（資料圖片）

 

滙豐3個月加至1.9厘，招商永隆6個月1.9厘

 

　　滙豐上調3個月港元定存年息0.2厘至1.9厘，起存額為1萬元，適用於尊尚/卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。另外，招商永隆上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.25厘，分別至1.7厘及1.9厘，起存額為50萬元，適用於一點通存款利率。

 

PAObank推1個月港元定存18厘

 

　　數字銀行匯立上調3個月港元定存年息0.15厘至2.45厘，存額由10元至100萬元，適用於「GoSave 2.0」定期存款：新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。

 

　　PAObank上調3個月、6個月及12個月港元定存年息0.2厘、0.1厘及0.1厘，均至2.6厘，起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。另外，為慶祝該行成立5周年，由2025年9月1日至14日期間，全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，並敍造一個月港元定期存款，首5萬港元存款可享18厘年利率，起存額僅需100元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#理財 #數字銀行 #滙豐 #建行亞洲 #定存 #PAObank #收息 #生財有道 #招商永隆 #匯立
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

發達國家反移民浪潮中的逆流

02/09/2025 14:13

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk