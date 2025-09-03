GLOBAL Wednesday｜前瞻美國8月ADP就業及非農數據！Google獲判毋須出售Chrome 有貨趁好消息食胡？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

北京天安門廣場周三（3日）上午舉行閱兵儀式，恒指早段曾彈高近300點後回吐，港股9月餘下時間繼續區間上落？本周留意美國8月ADP就業數據及8月非農數據和失業率，另一方面聯儲局亦將會公布美國地區經濟報告「褐皮書」，對本月息口走勢會有何啟示？美國一名聯邦法官在搜尋器壟斷案中裁定，谷歌公司（Google）無需出售Chrome瀏覽器。谷歌母公司Alphabet(US.GOOG)周二市後延長交易時段股價漲8%，蘋果(US.AAPL)亦升逾4%。有貨投資者應趁好消息食胡嗎？

影片網址：https://www.youtube.com/live/n2MPTLykBmE?feature=shared

►把時間軸拉到01:25開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8