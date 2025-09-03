北京大閱兵敲響多極世界戰鼓

從天津上合峰會的中俄印等各國元首歡聚，到天安門前大閱兵的金戈鐵馬，兩場一氣呵成的盛事，不僅吸引了全球各地政府和民眾的注視，亦向世界發出了明確的訊號——北京正式敲響了多極世界的戰鼓，號召各國高舉「全球治理」的旗幟，抵抗「單極霸權」和「叢林法則」。

甚麼是「單極霸權」和「叢林法則」？那就是一張餐桌上排資論輩，大哥吃肉，小弟啃骨頭。若是肉不夠吃了，就隨時把小弟也逐個送進油鍋。甚麼是多極世界的「全球治理」？那就是各國不分大小，同桌吃飯，共謀未來，誰也不必擔憂忽然被暗算，由桌邊食客淪為盤中餐。

北京大閱兵為多極世界敲響挑戰單極霸權的戰鼓（美聯社）

習近平提出多極世界治理藍圖

無論是東道主中國，還是俄羅斯、印度和中亞、東盟等各方元首和代表齊聚一堂，就是要對當前最為擾亂國際間和平秩序的「單極霸權」勢力表達反對立場，並進行抵制。因此，國家主席習近平在上合峰會，提出「全球治理」五大倡議，就是代表與會各國，及以全球南方為骨幹的世界各國的一次劃時代宣示。

習近平主席的發言，亦因此是向美國單邊主義者的一次喊話，要求停止以暴力和破壞性的方式，來推進和鞏固其全球戰略，停止在全球範圍內製造衝突與分裂，共同為世界創造和平的未來。他的發言使得2025年成為百年變局下，全球形勢的轉折點。

世界各國將在兩種截然不同的意識形態主張作出選擇，以決定世界未來的面貌：中方及與會者主張維護聯合國權威，推進多極化世界，建構各國平等的未來；美方及其盟友則致力維護以美國單極強權為基礎的叢林秩序，遏止全球南方的多極化訴求。

習近平在上合峰會提出全球治理藍圖（美聯社）

就在各國代表聚首中華之時，美國的顛覆性全球戰略觸角，繼續伸向全球更為廣泛的地區：在北美洲，特朗普正透過對加拿大的高關稅政策，甚至以毒戰名義威脅出兵墨西哥，來打造臣服於他的北美「共榮圈」，為此他還把墨西哥灣改稱為「美國灣」。

在拉丁美洲，特朗普試圖支持極右翼的政治勢力來控制巴西等國，並在近期以掃毒名義派遣龐大海軍艦隊，前赴擁有豐富油氣資源的委內瑞拉，迫使該國總統馬杜羅整裝備戰，無法像2015年那般前往北京參加閱兵。

在亞歐大陸，美國在以色列支持下推行大中東計劃，在伊斯蘭世界攻城滅國，繼敘利亞阿薩德政府去年被擊潰後，伊朗又於今年遭到空襲。如果德黑蘭政權亦倒台，則中東盡收西方控制之下。

美國圍堵中國戰略失敗

即使是美國最重要的戰略盟友，也難逃「單極霸權」的敲榨。白宮在歐洲密謀吞併格陵蘭，在亞洲則透過關稅和貿易戰向日、韓等國抽血。不過，美國的全球戰略在歐洲遭遇了挫折。一場北約東擴引爆了俄烏戰爭，經過3年半血戰，烏克蘭兵敗如山倒，促使特朗普政府急謀抽身。

而在東亞，由於中國的政治、經濟、軍事及科技實力的崛起，美國拉動盟國的所謂對華包圍圈，第一島鏈已被突破，第二島鏈也只能在解放軍的深藍海軍和遠程打擊威懾下陷於被動防守。隨著中、印關係回暖，美國和日本等盟國近年積極建構的、旨在扼殺中國復興的印太戰略，也宣告破產。

北京大閱兵展示新型無人機（美聯社）

中美關係在未來重回正軌，固然最有利於世界走向和平與共同發展，但當前的世界處於十字路口，如果美國及其盟友堅持推行「單極霸權」，繼續視中國為首要打擊目標，甚至鋌而走險，挑起地區矛盾與衝突，那麼世界就將處於最為危險的時刻。

因此，上合峰會和北京閱兵展示了北京的兩手準備，既願意與各方共建和平，但也同時拋棄幻想，隨時準備戰鬥。中國的百年屈辱歷史說明，沒有強大的軍事力量支持，既無從實現政治理想，更不可能喚醒惡人的良知。大閱兵既是在提醒美國，在二戰中和中、俄等國是同一陣線，同時也是對「單極霸權」的一次壓力測試，並警告中國周邊的各種冒險勢力勿引火燒身。

中國軍事影響力不再局限台海

此次大閱兵展示出中國軍隊在空、天、海、陸、網五個領域，綜合電子、無人戰機和各類新型兵種的立體作戰實力。在習近平主席提出「全球治理」倡議的指導思想下，中國軍事力量投射及影響範圍，肯定已經不再局限於台海，而是著眼全球安全及多極世界秩序的建構了。

中國武裝力量的影響力將超越台海（美聯社）

上合組織和全球南方國家也對北京的全球倡議和大閱兵作出積極反應。印尼總統普拉博沃在處理國內示威之際，於大閱兵當天凌晨趕抵北京就是明證。而就在上合峰會期間，與會國元首通過聯合宣言，強烈譴責了以色列和美國於6月對伊朗發動的「軍事侵略」。

上合組織成員國跨越亞歐，代表了全球40%人口，再加上與上合緊密相聯的金磚組織，已經反映了世界的潮流與大勢。現在就看特朗普政府在下一階段的大國政治中，是否願意改弦更張，與中國再次握手，與世界分享權力了。