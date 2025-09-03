好人好事│無線藝人楊證樺協助倒地受傷老翁，又曾在車禍現場疏導交通

無綫藝人楊證樺與太太沈可欣入行多年，常做配角拍過不少劇集，仍然默默耕耘，而且是善心滿載。近日楊證樺在元朗遇上意外發生，立即主動上前伸出援手幫助。好人好事，實在是娛樂圈中少有的清泉。

Read more：草蜢明年舉行入行40周年演唱會，蔡一傑創作新歌《老的辣》，推出撈麵產品正式回歸

近日，有網民在社交平台分享照片，楊證樺正在協助一位倒於地上的老翁。事發在元朗阜財街，有一名老翁不慎跌倒，頭部受傷跌倒坐於地上，現場有數名途人上前協助，其中一人是楊證樺，他用一邊腿讓老翁靠著，令老翁能坐起來，直至救護人員抵達現場。

據知，楊證樺當時在附近停車場泊車，聽到保安員表示附近有意外，他於是立即前往現場，見到有人正為老翁包紮，其間他更在現場進行指揮，提醒其他旁觀者讓開，同時也不斷跟老翁說話，安撫對方。

楊證樺做好人好事已經不是第一次，亦多次被網民影到在社區內協助巿民，早前他被影到在一個車禍現場協助指揮交通，絕對是一名熱心的巿民。

在無綫工作逾30年的楊證樺，一直做配角角色，但從不計較默默付出，對於每個角色都盡量做到最好，他曾經主動向監製自薦演《痞子殿下》不用露面的猩猩王，而於《巾幗梟雄》中飾演日軍時還苦練日語對白，在演員和監製眼中是個超級好的演員。他近年更成為保安公司老闆，還親力親為於早前在啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽中，身穿保安員制服監場。