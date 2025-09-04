特朗普與普京會面看動相，身體語言透露潛意識：反常握手有企圖？分析面部微表情

兩個世界級梟雄的握手，惹來身體語言專家的評論、和八卦媒體的口水浪花，甚至有人認為這對俄烏戰雲及大國博奕有「震憾性」啟示。

八月中，特朗普與普京在雪域阿拉斯加上演一幕熱絡的會晤，當日兩人同時下機，有趣的是，一向輕狂自大的特朗普竟然在紅地氈上等普京，期間並拍了三次手掌，堪稱「貴賓式」的歡迎。待這位俄國元首走到面前時，特朗普馬上伸出右手，手心向上，這是他恒常的「請君入甕」手勢，其一向習慣是當對方的手「落疊」時，他便手腕一扭，反客為主，跟著大力一扯，把對方拉到他那一邊，這手法完全是主權的宣示、「大佬」的作風，甫會面即展現強勢、立個下馬威，預示會一路佔上風。

今次卻一反常態，沒有了連扭帶拉的飛揚跋扈，而且握手時還奉送拍拍手背，彷彿是知己重逢。跟著下來，特朗普全程帶著微笑，與普京談笑甚歡，間中還拍拍「貴賓」的手臂，營做「老友鬼鬼」的氣氛。

這異常的溫度，立刻引起了國際的關注，不少身體語言專家都適時站出來作權威分析。身體語言在相學中列入「動相」範疇，能釋放很多潛意識的信息，屬於較深的層次。我覺得這位一向極為傲慢的總統今次一反常態，表示他極需普京的配合，而他需要普京又多過普京需要他。西方身體語言權威特朗普這異常的表現，解碼為：這位野心勃勃的總統，希望迅速解決俄烏戰爭，立個大功。他又企圖kick-start美俄關係，在經濟合作和核武管制方面取得顯著成果。我看這又真很切合特朗普的性格，一來做個和平英雄，雖然未能像他上任前說在一日內結束戰爭，但七個月都算有交待吖，順便「擸」個諾貝爾和平獎，光宗耀祖，滿足自己和國民的虛榮心。而且如果能打破美俄關係的僵局，又可以向他內政有點燥動的民眾交出亮麗的外交成績，這簡直是一箭雙鵰的皇牌。

可惜這如意算盤似乎打不響，在事後的記招上，並沒有宣布重大的突破。特朗普雖然說了一些禮面的話，但身體語言專家指：其面部表情又出賣了他，首先是他的mouth purse（抿嘴），透露出他正在努力克制自己、避免衝口而出說一些會令自己後悔的話。還有他的嘴唇間中向下歪，表示他對自己或目前的處境不滿意，明顯是遇到了強勁的對手。

事後的發展証明笑面虎不敵北極熊。這十多天來，特朗普又向普京發炮了，枉他在阿拉斯加「委曲求全」。

特朗普當日的急於求成和功敗垂成，都可以藉微妙的身體語言透露端倪。我們在職場關鍵時刻，尤其是兩方角力時，要緊盯對方這些微小的訊號，捕捉其潛意識動向，可能有扭轉全局的啟示喔！