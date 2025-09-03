中秋月餅2025︱聖安娜冰皮月餅57折：醬香酒釀桂花、薄荷朱古力軟心、貓山王及黑刺榴槤口味，$38加購優惠

大班月餅結業，一眾冰皮月餅迷仲煩惱去邊買冰皮月餅好？今年中秋，聖安娜餅屋推出創作口味冰皮月餅，包括醬香酒釀桂花、薄荷朱古力軟心、貓山王及黑刺榴槤口味，即日起至9月10日於門市店內購買任何中秋產品，即可以嚐味價$38加購指定個裝冰皮月餅。如果想一拼訂購其他口味月餅，9月17日前可享低至57折早鳥優惠！

醬香酒釀桂花冰皮月餅

頂級貴州茅台酒製成冰皮月餅？聖安娜餅屋創新推出以 53% Vol 頂級貴州茅台酒之王製作的創新冰皮月餅，內餡將貴州醬香型茅台酒加入豆蓉及軟心，配上清香桂花豆蓉巧妙融合，整體口感獨特且清雅細緻。醬香型茅台酒憑藉「三高一長」（高温製麴、高温堆積、高温發酵及長生產週期）的工藝，令酒香具有持久清雅的特點，聞起來有醬製品香味，亦帶點微甜餘韻。

醬香酒釀桂花冰皮月餅 售價︰Cake Easy會員/Mastercard尊享價 $285 (原價$368)

薄荷朱古力軟心冰皮月餅

薄朱控 Attention！薄荷朱古力軟心冰皮月餅有冇興趣？冰皮月餅內有香滑薄荷味豆蓉，配濃郁比利時朱古力軟心及朱古力脆珠，口感豐富，未到中秋節都可以當作甜品品嘗。

薄荷朱古力軟心冰皮月餅Cake Easy會員/Mastercard尊享價 $90 (原價$155)

聖安娜 「至脆驚喜冰皮月餅」則有多款口味，照顧三心兩意的你，幼滑豆蓉，中間夾著法國海鹽焦糖脆脆，爆脆、鬆化，各種口味及多重口感驚喜不斷！

「至脆驚喜冰皮月餅」售價︰Cake Easy會員/Mastercard尊享價 $160 (原價$282)

馬來西亞直送 「DBF貓山王│黑刺榴槤冰皮月餅

聖安娜餅屋連續兩年獨家銷售代理榴槤迷最愛的貓山王及黑刺榴槤冰皮月餅，這款馬來西亞直送的「DBF貓山王│黑刺榴槤冰皮月餅」以100%使用當地樹上熟貓山王和黑刺等優質品種榴槤製成，濃香細膩。

「DBF貓山王│黑刺榴槤冰皮月餅」售價︰Cake Easy會員/Mastercard尊享價 $285 (原價$368)

限定$100 / 8個冰皮月餅

即日起至9月10日，凡購買8粒個裝冰皮月餅只需$100，共12款口味由你選！另外，$38超筍嚐味價優惠再度延長至9月10日，於門市店內購買任何中秋產品，即可以嚐味價$38加購指定個裝冰皮月餅1個（零售價:$61／個），包括醬香酒釀桂花冰皮月餅、DBF貓山王榴槤冰皮月餅、DBF黑刺榴槤冰皮月餅。留意，以上兩個優惠只限門市。

皇牌「金沙流心奶黃月餅」

金沙流心奶黃月餅亦有不少fans追捧，酥軟外層餅皮搭配醇厚流沙奶黃，多重層次疊加，加上雙重烘焗處理，第一次先以高溫將月餅定形，保持餅皮完整無瑕；第二次入爐前掃上金黃蛋漿，把金沙奶黃內餡烤焗至最佳成熟度。

金沙流心奶黃月餅售價︰Cake Easy會員/Mastercard尊享價 $226 (原價$393)

雙黃白蓮蓉月餅售價︰Cake Easy會員/Mastercard尊享價 $226 (原價$393)

雙黃蓮蓉月餅售價︰Cake Easy會員/Mastercard尊享價 $216 (原價$375)

即日起至9月17日，聖安娜餅屋月餅優惠優惠低至58折，聖安娜Cake Easy會員及MasterCard信用卡客戶尊享優惠低至57折，品牌更特別推出中秋月餅電子禮劵，為親友獻上貼心地節日心意！

聖安娜查詢熱線：2991 6677

https://www.sthonore.com/hk/