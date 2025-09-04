九三閱兵無人裝備，對美軍「地獄景象」作戰概念的戰略制衡

2025年9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式在北京長安街盛大舉行。當無人作戰方隊以整齊陣列駛過天安門廣場時，全球目光聚焦於這些代表中國國防科技最高水平的「鋼鐵尖兵」，特別是一系列無人裝備。從高空偵察的無偵-7、無偵-10，到隱身突防的攻擊-11等無人機，再到構建多層防禦的反無人機颶風-3000高功率微波系統，中國無人裝備已形成「偵、打、防、協同」一體化作戰體系。而就在兩個月前，美軍太平洋艦隊司令提出「地獄景象(Hellscape)」作戰概念，計劃通過「複製者一號(Replicator 1)」項目部署數千台無人裝備，妄圖在台海衝突中以無人化蜂群遲滯解放軍行動，為美軍艦隊集結爭取時間。然而，九三閱兵展示的中國無人裝備體系，從技術性能、作戰理念到戰略威懾層面，對這一充滿冷戰思維的作戰概念形成了全方位制衡，徹底打破了美軍依靠無人裝備構建區域霸權的幻想。

第一，高空偵察體系讓「地獄景象」失去隱蔽性。美軍「地獄景象」作戰概念的核心邏輯，是依託大量低成本無人艇、無人機在台海海域快速部署，形成分布式威懾，通過隱蔽集結、突然突襲遲滯解放軍行動。但這一戰術的前提，是美軍無人裝備能夠在不被發現的情況下完成部署。而中國在九三閱兵中展示的無偵-7與無偵-10高低搭配偵察體系，恰好掐住了這一邏輯的咽喉。

無偵-10能在數百公里外對敵方雷達訊號進行偵收和定位 (AFP)

據公開資料顯示，無偵-7作為中國首款高空長航時戰略偵察無人機，具備2500公里作戰半徑和10小時滯空時間，可在2萬米高空穿透複雜電磁干擾，通過合成孔徑雷達、光電偵察設備，對南海和台海全域進行持續監控。其搭載的多光譜成像系統，即使在夜間或惡劣天氣下，也能清晰識別海面無人艇集群、島嶼無人基站等目標。在2024年南海演習中，無偵-7曾成功追蹤美軍艦隊，並實時回傳其航線、速度等關鍵數據。而無偵-10可對敵方雷達訊號進行偵收和定位，能在數百公里外截獲電磁目標，對海上、陸上預警雷達、火控雷達的頻段、位置進行識別分析和定位，並具有一定的隱形能力，可在數百公里外以精準導彈等武器對目標實施打擊。這意味著美軍無人裝備從出廠部署到海上集結的全流程，都將處於中國軍隊的實時監控之下。

美軍在「複製者一號」項目中雖強調無人裝備的低可探測性，但受限於成本控制，多數無人艇僅採用簡易隱身塗層，無人機未配備主動電子對抗設備。在無偵-7的高空監控與無偵-10的電子偵察雙重覆蓋下，美軍試圖通過分散部署、隱蔽突襲實施「地獄景象」戰術，將徹底失去隱蔽性。

第二，隱身突防與艦載無人系統：瓦解「地獄景象」的海上依託基地。美軍「地獄景象」作戰概念的另一核心支撐，是依託南海部分島嶼和盟友港口，構建無人裝備的前沿部署基地，同時通過無人艇在台海周邊海域布設封鎖線，遲滯解放軍渡海行動。但中國九三閱兵展示的攻擊-11隱身無人機與艦載無人機系統，從「點穴打擊」和「區域控制」兩個維度，瓦解了這一海上依託。

攻擊-11可攜帶八枚小型精確制導炸彈或巡航導彈，能在高風險區域實施穿透式打擊。(AFP)

攻擊-11作為正式列裝的全翼式隱身無人攻擊機，可攜帶八枚小型精確制導炸彈或巡航導彈，具備在高風險區域實施穿透式打擊的能力。在「地獄景象」概念中，美軍計劃在南海部分島嶼部署無人雷達站和彈藥補給點，作為無人裝備的中轉站。而攻擊-11可憑藉隱身優勢，避開美軍防空網絡，精準打擊這些關鍵節點。此外，攻擊-11還可與殲-20隱身戰機協同，形成「有人－無人」聯合突擊編隊，進一步提升對美軍無人裝備集群的打擊效率。

艦載無人機系統依託076型兩棲攻擊艦的電磁彈射技術，顯著提升了海軍航空兵作戰半徑和任務靈活性，這使得中國海軍在南海等海域的作戰能力大幅增強。相比之下，美軍在南海部署無人裝備面臨著地理距離遠、補給困難等問題。中國艦載無人機系統可以對美軍在南海活動的無人艇、無人機進行有效監視和驅離；在作戰時，能夠迅速出擊，對美軍無人裝備實施打擊，削弱其在該海域的作戰力量，讓「地獄景象」難以在南海這片海域得逞。

第三，反無人機體系。美軍「地獄景象」作戰概念最具威懾力的部分，是計劃動用數千架無人機實施「蜂群攻擊」，癱瘓解放軍防空系統和指揮網絡。但中國九三閱兵展示的多層攔截反無人機體系，恰好針對這一威脅構建了銅牆鐵壁。

作為反無人機體系的核心裝備，颶風-3000高功率微波系統成為閱兵式的明星裝備。該系統功率可在3公里範圍內形成定向微波束，瞬間癱瘓無人機的電子元件。與傳統防空導彈相比，它具備一次打擊、多目標毀傷的優勢，單次攔截成本僅需數百美元，而一枚防空導彈成本高達數十萬美元。該系統還可與近程防空導彈、電子干擾設備聯動，形成3公里內微波攔截、導彈打擊和電子干擾的多層防禦網絡。

颶風-3000可在3公里範圍內癱瘓無人機的電子元件 (AP)

對於美軍「複製者一號」項目中計劃部署的低成本無人機，颶風-3000的「低成本攔截」優勢尤為明顯。據說美軍曾測算，若動用1000架無人機實施「蜂群攻擊」，需消耗解放軍數百枚防空導彈，成本差距可達1:100。但颶風-3000的出現，一定程度上扭轉了這一成本劣勢。

第四，戰略威懾與工業實力。中國九三閱兵展示的不僅是先進裝備，更彰顯了強大的國防工業實力和戰略威懾能力。美國空軍負責採購的Cameron G. Holt少將表示：「若是以平價購買力計算，提升相同水平的戰鬥力，美軍可能要花20美元，但中國只需要花1美元。如果美國無法弄清楚如何降低成本並提高國防供應鏈的速度，失敗不可避免。」他還透露，解放軍獲得新裝備的速度比美國快「五到六倍」，除了工業化帶來的更高效生產能力外，解放軍對資金的管理能力也遠在五角大樓之上。

另外，據美軍報告顯示，美國海軍在造船項目上，平均有2到3年的交貨延誤，而中國僅用4年半就完成了076型兩棲攻擊艦從設計到建造下水的全過程。這種工業產能的差距，意味著即使美軍加速「地獄景象」部署，也難以在產量規模上與中國抗衡。更關鍵的是，中國無人裝備的展示，傳遞出明確的戰略威懾訊號：中國有能力、有決心捍衛國家主權和領土完整。美軍「地獄景象」作戰概念本質上是試圖通過軍事威懾干涉中國內政，但中國無人裝備體系的日趨成熟，正讓這種本來也只是存在於紙面概念的威懾失去了效力！