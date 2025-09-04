中秋月餅2025｜Crabtastic大閘蟹蟹粉月餅：麻糬奶黃／流心奶黃兩款口味！早鳥價$288 送一隻5両大閘蟹公！

近年月餅的口味層出不窮，想有點新意思，但又怕冒險的話，記者推介這款大閘蟹蟹粉月餅！大閘蟹專門店Crabtastic於上年推出「金裝蟹皇月餅」，大獲好評，更被搶購一空！今年載譽歸來，除了包裝變得更精緻，亦更抵食，早鳥優惠價$288有6件，每盒更附送「5両大閘蟹換領券」（價值$128），大閘蟹絕對值得一試！

Crabtastic「金裝蟹皇月餅」，早鳥優惠價$288（原價$358）。

Crabtastic是全港唯一供應太湖自家養殖場大閘蟹的專門店，今年「金裝蟹皇月餅」每盒共有6件月餅，分別有「蟹粉麻糬奶黃月餅」及「蟹粉流心奶黃月餅」兩款口味（各3件），大閘蟹均是Crabtastic正貨保證，由自家太湖養殖場出產，平均每件月餅用上約10克大閘蟹蟹粉，由月餅師傅採用低糖配方全手工製作。

記者食之前用氣炸鍋加熱，外皮鬆化，內餡香軟，味道不會過甜，非常適合香港人口味，雖然蟹粉味道不算濃烈，但整體味道非常不錯！每盒只是$288（早鳥價），更送大閘蟹卷一張，性價比非常高！

包裝設計及月餅大閘蟹的外型十分可愛！（攝影：Katty）

翻熱後的「蟹粉流心奶黃月餅」餡料特別香口惹味。（攝影：Katty）

「蟹粉麻糬奶黃月餅」的麻糬質地十分柔軟，很出色！（攝影：Katty）

原價：每盒$358

早鳥價：$288（早鳥優惠至9月10日）

優惠一：買六盒送一盒、買十盒送兩盒

優惠二：每個月餅禮盒均送贈大閘蟹券，蟹迷可於今年大閘蟹季期間，換領5両–5.5両大閘蟹一隻，每隻價值 $128

Crabtastic

網址：www.crabtastichk.com