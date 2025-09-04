天氣速報：最高氣溫37度！周末狂風雷暴，周一高地強風達7級，風力達3號風球？

好熱呀！原來今明兩日（9月4日及5日）氣溫最高達37 度！天文台指高空反氣旋正為華南帶來晴朗天氣，但預料位於南海中北部的廣闊低壓槽上，可能有低壓區在呂宋以西海域發展為熱帶氣旋，究竟會唔會又打風？天文台預料下周初有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，周日及下星期一離岸及高地吹6 級強風，最高達7級，有如三號風球風力口水平。即睇香港九天天氣預報。

依幾日外出放lunch或是戶外工作的你，一定完全感受到有幾熱，背脊熱辣辣行到出晒汗！今日（9 月4日）都唔例外，天文台指高空反氣旋會在未來一兩日繼續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨亦會影響內陸地區。天文台預測今日大致天晴，日間酷熱，發出酷熱天氣警告，但局部地區有驟雨，吹輕微至和緩東南風。此外，熱帶氣旋琵琶會在今日橫過日本九州一帶，隨後移向日本四國及本州南部，並逐漸演變為溫帶氣旋。

上水高達37度！

今日全港最高溫地區是上水，最高達37度熱溶了！錦田及打鼓嶺最熱35達35度，就連市區尖沙咀、大埔、西貢及火炭亦達34度高溫，全港熱辣辣，記得做好防暑防曬措施及補充足夠水分！

9 月4日（四）分區天氣預報

明天9 月5日（五）仍然酷熱，氣溫介乎28 至34 °C，吹東南風3級。部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。稍後局部地區有雷暴。天文台預報上水仍可達37 度高溫，天水圍及錦田最熱35度，大埔、火炭及尖汾沙咀亦有34度，跟星期四的酷熱情況相若。

9 月5日（五）分區天氣預報

天文台預料位於南海中北部的廣闊低壓槽上，可能有低壓區在呂宋以西海域發展為熱帶氣旋，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶。受其影響，下周初廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

周日多雲狂風驟雨及雷暴

周末假期天氣又如何？9 月6日（六）氣溫28 至34 °C之間，吹東至東北風3至4級，稍後離岸及高地間中5級。部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，稍後局部地區有雷暴。而9月7日（日）天氣開始轉變，在27至 32 °C之間，吹東至東北風4至5級，離岸及高地6級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。稍後驟雨較多。海有湧浪。9月7日晚上至凌晨月全食，或受天氣影響，大家可留意天文台最新天氣預測，能否肉眼向南至西南方肉眼觀賞月全食天文現象。

9月6日（六）分區天氣預報

9月7日（日）分區天氣預報

隨著高空反氣旋再度增強，下周中後期該區驟雨逐漸減少，天色好轉。9月8日(一)多雲，氣溫介乎26 至 30 °C，有狂風驟雨及幾陣雷暴，部分地區雨勢較大，預料下星期一是下雨天，大家返工返學要留意。東至東南風5級，離岸6級，高地達7級吹強 風，如有三號風的威力，海有湧浪。9 月8日（二）仍然大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，吹南至東南風4級，初時間中5級；下星期三起天氣開始好轉。

9月8日（一）分區天氣預報

9月9日（二）分區天氣預報