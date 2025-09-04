04/09/2025
香港維港凱悅尚萃酒店「大閘蟹下午茶」兩位$768起！原隻大閘蟹+蟹肉竹笙魚翅羹+免費使用無邊際泳池
又到食大閘蟹的季節，位於北角的香港維港凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric），今年再度推出廣受食客歡迎的「秋日蟹逅」下午茶！除了可以品嘗到以肉香豐腴的大閘蟹精心炮製的多款大閘蟹美食外，再配上Prosecco氣泡酒及無限添食的雞蛋仔及雪糕，每位只是$480起，更免費使用酒店的無邊際泳池！於官網預訂，更可享8折優惠！
「秋日蟹逅」下午茶，每位$480起，於官網預訂，可領取首兩星期限時8折優惠！
「秋日蟹逅」下午茶於2025年9月6日至11月30日逢星期六、日及公眾假期下午3時至5時在Cruise空中餐廳及酒吧（酒店西座23樓）供應。下午茶亮點包括：原隻鎮江薑醋蒸大閘蟹、大閘蟹蟹粉小籠包、蟹肉竹笙魚翅羹等；甜品有可愛的螃蟹造型朱古力、桂花香梨慕斯蛋糕、佛手柑法式千層酥等，非常適合打卡。另外還有無限添食的即叫即製黑芝麻口味雞蛋仔、雪糕及各種配料，甜品控一家非常滿足！飲品方面，每位享用下午茶的客人更可獲贈一杯Prosecco氣泡酒，另可選咖啡或茶。
原隻鎮江薑醋蒸大閘蟹、大閘蟹蟹粉小籠包
蟹肉竹笙魚翅羹
蟹粉拌麵
大閘蟹蟹粉芋角
甜點：螃蟹造型朱古力、桂花香梨慕斯蛋糕、佛手柑法式千層酥、陳皮曲奇
「秋日蟹逅」下午茶
氣泡酒
（每人一杯，客人亦可選咖啡或茶）
鹹點
原隻鎮江薑醋蒸大閘蟹
大閘蟹蟹粉小籠包
蟹肉竹笙魚翅羹
蟹粉拌麵
大閘蟹蟹粉芋角
甜點
螃蟹造型朱古力｜酥皮絲、花生醬、鹹蛋黃、煉奶
桂花香梨慕斯蛋糕｜蜜餞香梨、桂花慕斯
佛手柑法式千層酥｜佛手柑甘納許、蜜餞佛手柑、千層酥
陳皮曲奇｜陳皮、薑
紅豆湯
即點即製（無限供應）
黑芝麻雞蛋仔
限定雪糕
配料
每位$480起
（兩位起，需全枱客人同時享用）
每份「秋日蟹逅」下午茶，已包括3小時泳池通行證及更衣設施連蒸氣房和桑拿房，可以於同日中午12時至下午3時使用酒店頂層（東座23樓）的無邊際泳池（一般只限於酒店的入住客人使用），欣賞令人嘆為觀止的維港天際線！
位於酒店頂層的Cruise空中餐廳及酒吧，戶外設有舒適的露天陽台，可俯瞰維多利亞港的美景。
既可以品嘗美味的下午茶，又可以享用頂樓的露天無邊際泳池，最適合約好友來個秋季「小旅行」！
Cruise空中餐廳及酒吧「秋日蟹逅」下午茶
供應日期：9月6日至11月30日
供應時間：星期六、日及公眾假期 3pm-5pm
地址：北角北角邨里1號 香港維港凱悅尚萃酒店23樓（西座）
