吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

04/09/2025

松本清北角新店9月18日開幕：全店限時9折、送$30優惠券與購物袋

#北角 #松本清 #商場 #北角匯 #Jetso #著數優惠 #Shopping #hotDeals
Text: Eunice Chow Photo: 松本清

　　港島東區終於有首間松本清啦！品牌第15間分店9月18日將進駐北角匯 ，新店開業首四日松本清會員可享限定優惠全店9折，滿$300送松本清購物袋，另外9月18至28日11天限定消費滿$300送$30優惠券，即睇三大開業優惠及新品推介。

 

  

北角匯店開幕三大優惠

 

優惠一︰會員限定全店9折

 

　　9月18日至9月21日，松本清會員可享全店9折限定優惠 ，折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。優惠只適用於北角匯店。不可與會員幸運輪優惠券及其他優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。

 

新品推介:松本清x KOSÉ共同研發自家品牌盈透安膚洗顏泡沫

 

新品推介:松本清自家高性價比美妝品牌保濕凝膠 妝前底霜 01 自然膚色

 

 

優惠二︰消費送購物袋

9月18日至9月21日

 

　　每單消費折實滿HK$300即送「松本清購物袋」1個，每日限定150個，送完即止。優惠只適用於北角匯店。

 

新品推介:ARGELAN有色潤唇膏

 

新品推介:matsukiyo 按摩洗髮刷

 

 

優惠三︰送HK$30優惠券

 

　　9月18日至9月28日每單消費折實滿HK$300即送1張「HK$30優惠券」，優惠券於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1張（不可累積使用）。優惠券使用期由2025年9月29日至2025年10月31日止。

 

新品推介:REVISIS 3D保濕面膜

 

新品推介:松本清自家品牌CONCRED高濃度×高功能性洗頭水/護髮素

 

松本清Harbour North 北角店 

2025年9月18日正式開業

地址：北角渣華道123號, Harbour North北角匯2期地下G28-29 & G33-34號舖

營業時間：星期一至日10am至10pm

電話：2588 1588

 

【你點睇？】普京期望上合組織能形成歐亞不可分割的安全架構。你認為上合是否有實力擔任更重要的全球安全角色？► 立即投票

