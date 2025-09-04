微軟創辦人Bill Gates亮相韓國綜藝，最愛漢堡和薯條，自認生活花費不少

微軟（Microsoft）創辦人Bill Gates近日接受韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》的主持劉在錫訪問，在節目內分享了成功的秘訣，以及富豪級生活日常，並回答自己每天會花多少錢。同時，被測試Windows最早期的開機聲音，期間表情多多流露了輕鬆搞笑的一面。

Read More：福布斯全球富豪排行榜：馬斯克身家$4065億美元登頂，李嘉誠蟬聯香港首富

微軟創辦人兼大慈善家Bill Gates首次接受韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》訪問，節目組刻意把錄影廠打造如Bill Gates的辦公室，主持人劉在錫和曹世鎬坦言有大人物光臨，更因這次錄影節目緊張到失眠。節目內容輕鬆有趣，如找來4段聲音要求Bill Gates挑選Windows最早期的開機聲音。

Bill Gates回答前也花了不少時間思考，同時他在猜問題時大騷表情包，展現出可愛的一面。最後他在不確定下選擇「1號」聲音，可惜並未猜中，劉在錫笑謂：「董事長，再猜一次吧。」在第二次的回答才正確，曹世鎬根據節目規定送他100萬韓圜（約5,620港元）獎金，但Bill Gates拒絕收下禮物，最後得知是節目組心意後才收下信封。

同時，Bill Gates也透露了富豪在私下的真實生活、個人興趣和消費習慣。雖然他已超級富有，但並不會經常吃珍饈百味，反而最愛吃漢堡包和薯條，口味跟年輕人很相似，他笑謂簡單的美式快餐足以令自己滿足。

劇組人員事前搜集了不少人對Bill Gates提出的好奇問題，如有人想知道Bill Gates一天花費多少錢，他聽後哈哈大笑，之後坦率回應：「大家也知道我有一間很好的居所，有大花園，也有人會為我煮美味的食物，也有私人飛機讓我飛去世界各地，我確實在自己身上花費了不少。」他還自爆自己用Samsung手提電話，他笑言：「這是李在鎔會長送給我，所以我沒花錢。」

作為大慈善家，Bill Gates也分享自己的財產不會留給子女，將99%個人財產用作慈善用途，他取之社會用之社會，透過創辦的基金會救助貧窮和弱勢社群：「財富的真正價值，是把錢能幫助多少生命變得更好。」他曾計劃2045年前捐出99%的財富，同時希望能啟發更多富豪參與。

Bill Gates還分享了他的成功秘訣，他承認自己是世界上最幸福的人，並表示父母熱心公益影響他很深遠，銘記母親教誨：「當你擁有得愈多，必須承擔更多責任與義務。」這句說話一直是他的座右銘。