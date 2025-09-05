「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

9月3日有大閱兵，事情一早在新聞報道中得知，朋友中，不論在香港或在海外的，亦有奔走相告，期待一睹中國軍威。我校本來有抗日戰爭的紀念活動，我也被邀參加，但怕看不全直播，決定還是留在家中看電視。

這次閱兵萬眾期待，但其實它的「前奏」——在天津舉行的「上合組織」年會，也是十分重要。「上合」是世界最大的區域性組織，成員國人口達34億，是整個西方世界加上日本、南韓、澳洲的三倍，面積3600萬平方公里，是亞歐大陸的六成，如此龐大的國際網絡，自然也是重要的外交平台，所以俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)要來，顯示西方無法孤立他，印度總理莫迪(Narendra Modi)與美國總統特朗普(Donald Trump)鬧翻了，也要到天津強化與中國及其他國家的關係。

九三閱兵整齊威武，美士兵懶散

至於大閱兵本身，是為紀念抗日及反法西斯戰爭勝利80周年而設，日本自然心生不忿，到處游說別人不要參加，但這可擋不了中國展演的充滿震懾性的軍威。1999年中國50周年國慶日，北京也有閱兵，我當時在港通過電視觀賞，已深感震撼。但見一塊塊整齊完美的方隊大踏步而來，任何想侵略中國的外敵，真的要掂量一下自己會否被滅掉。今次的閱兵，方隊一樣整齊威武，就算是女兵，「中華兒女多奇志，不愛紅裝愛武裝」，「颯爽英姿五尺槍」，也使人目不暇給。單從觀賞上，中國的閱兵無疑都是視覺的享受。

女兵方隊一樣整齊威武，巾幗不讓鬚眉。(AP)

有比較才會有傷害，今年特朗普生日那天，華盛頓也搞閱兵。但堂堂超級大國，閱兵卻是使人失望。受閱士兵人人垂頭喪氣，衣冠不整，操兵時步伐有如閒庭信步，或到街市買菜的模樣，使人不禁心起疑竇：美國是否打仗太多，連士兵也開始厭戰？有人會說，美國發動戰爭頻密，經驗豐富，懶懶散散也可能打敗沒有實戰經驗的中國。我不接受這種說法，中國在閱兵中展現出的精氣神，正有如一群長期在深山練好了絕世武功的年輕高手，雖沒有美國到處撩是鬥非所積累的打架經驗，但內功深厚，紀律嚴明，吃得了苦，贏面更大。

多款新武器亮相，打擊可覆蓋全球

很多人最感興趣的是今次閱兵所展現的新武器。我近年對中國的武器發展頗有留意，但一樣被閱兵中出現的新武器弄得手忙腳亂，來不及把它們的型號都記錄下來，以待研究。記憶中有大量未見過的新武器，例如洲際彈道導彈東風61及東風5C，都是威力驚人。東風5C已經十分厲害，速度可達音速19倍，又能變軌，並可帶10枚分導式核彈頭，是可覆蓋全球、擋無可擋的導彈。東風61是第一次亮相，能飛1.5萬公里，比東風5C還要犀利。這些及其他各型號的飛彈、五代戰機、無人機、潛艇等無不使人畏懼，綜合起來，只有一個效果，便是震懾！

首次亮相的東風61洲際彈道導彈，能飛1.5萬公里。(AFP)

中國要告訴別國的是：中國劍鋒所指，可對任何國家的本土構成重大打擊。中國不願意轟炸美國本土，但卻有能力這樣做。「能戰才能止戰」，在戰略上，中國的能力十分重要。如果美國不攻擊中國本土，美國便不用擔心中國以牙還牙，一樣炸掉美國的城市。美國早有戰略家推演過，在中國離岸不遠開戰，美國絕打不贏中國，而攻入或轟炸中國本土又必會遭到報復，承受不起代價，那麼在軍事上，美國對中國已沒有甚麼有用的優勢，美國要沾手台灣問題也是自討苦吃，得不到好處。

中國有如此精良的裝備及訓練有素的士兵，當然要付出代價。2025年中國軍費1.78萬億元人民幣，大約等於GDP的1.25%，以國際標準看來，比例是非常低了。但因中國製造業獨步全球，這1.78萬億元的購買力可能等於在美國4萬億元人民幣（或其當量的美元）的購買力，所以能造得出這麼多先進的武器。

警示美日，沾手台海只會自討苦吃

今次閱兵的主題是紀念抗日，日本朝野當然滿不是味兒，但顧不上他們的感受了。網上近日流傳左宗棠當年評價日本人的名言：「知小禮而無大義，拘小節而無大德，重末節而輕廉恥，畏威而不懷德，強必盜寇，弱必卑伏。」真是一針見血！

今次閱兵的主題是紀念抗日，令日本朝野滿不是味兒。(AP)

網上所見，歷史上中外不少名人也有近似看法。1944年，美國政府委託知名人類學家本納迪(Ruth Benedict)研究日本民族性，寫成一書《菊花與劍》，所得結論與左公非常接近，美國亦按此制定對日政策，幾十年來把日本拿捏得死死的。

中國似乎已從戰後「以德報怨」的迷思醒悟過來，今次閱兵亦在告訴日本，在台海上搞小動作是要承受代價的。我有很多日本朋友、舊同事、老師和學生（第一位在我指導下寫博士論文的學生便是日本人），我愛好和平，不喜歡震懾別人，但日本的政客及不少人民卻正如上面左公所描述，這正指出今次閱兵所顯露出的中國對日策略十分正確。

【知識庫】「東風5C」有何技術亮點？

－「東風5C」是中國2025年九三閱兵中首次公開亮相的重型液體洲際彈道導彈，屬於東風5系列最新改進型。

－央視強調其「打擊範圍覆蓋全球」，被視為中國「三位一體」核打擊體系中陸基戰略反擊的核心武器之一。

使用液體燃料的東風5C可攜帶十個分導式多彈頭 (AFP)

－東風5C最引人注目的技術特點是可攜帶十個分導式多彈頭，單彈頭威力推估為30萬至50萬噸TNT當量(TNT equivalent)。

－它亦突破分導式多彈頭技術，可在飛行過程中釋放多枚彈頭，攻擊不同目標，提升突防能力與打擊效果。

－東風5C設有誘餌彈頭欺騙技術，提高攔截難度；加上使用液體燃料，推力與比衝力高於固體燃料，適合重型導彈長程打擊。

（本文原載於9月5日《香港經濟日報》）