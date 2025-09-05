月月派息，就要搣本派息？

上日提到，一些息率高達6至10厘的派息基金，往往是債券基金（個別純股票的基金也可能有6至7厘息，基金經理有可能要做一些衍生工具買賣去多賺一點收入來派息），而且都是持有高息企業債的基金。

這類派息基金的息率雖然吸引，但正正由於基金持有的債券質素較差，只要有部分債券出現問題，基金價格就會隨著債價下跌而急挫，再由於基金經理可能會換馬至息率較低的債券去避險，令到派息也要減，造成我所謂的「雙失」。

幾年前的內房債務危機就是最好的例子。當時很多高息債的基金，都會持有一些房地產商發行的債券，尤其是內地房地產商發行的債券。據我所知，絕大部分這類債券基金現時的價格仍比當年「高位」下跌最少三至四成。投資者要不沽出這些基金止蝕，要不繼續持有收息，和基金「鬥長命」。

因此，我不鼓勵小投資者在選擇派息基金時，只從息率高低去考慮。稍後我會和大家分享一下如何以建立一個收息的基金組合。

今日我想和大家談談坊間經常提到，派息基金會「搣本」派息的問題。如果派息基金真的經常搣本去派息，確實會拖低基金的價格。

如果派息基金派的息是從本金中扣除，絕不划算。(Envato)

感覺上，股票好像不會搣本派息的，因為當一間公司賺了錢，只會把當中的一個百分比用來派息，這個百分比就稱為「派息比率」，例如公司每股賺1元，派息每股0.5元，派息比率就是50%。

現實上，絕大部分上市公司的派息比率都不會超過100%，有七至八成已經算很慷慨了。現實上，一家公司將所賺的都派給股東，長線來說未必是好事，因為這就等於公司沒有儲備去發展了。長期都不發展，只靠食老本，對股東絕非好事。

不過，某些公司在某些年度，可能會「派凸息」，即是每股賺1元，可能每股會派1.2元，又或者以特別股息的名義回饋股東。明顯地，多派的部分，是從公司的現金儲備中撥出來。如是的話，這也算搣本派息，因為公司的每股資產淨值會減少。但這種情況不常見，所以大家都沒有留意。

但派息基金是月月派息的，坊間就有很多說法，指很多派息基金為了吸引投資者，就以高息招徠，萬一做不到，就搣一些本去派息，即是你派了息給我，但就在我的本金中扣除，那即是我自己套現來賺息，絕不划算。

實情是否如此？我希望向大家解說一下，但今日的篇幅有限，詳情我會留待下回分解，我今日想先指出一點，證監會是有指引，要求基金公司就所有派息基金，至少提供過去一年的派息「來源」，以供投資者參考。

所謂派息來源，就是我所說的「本金」和「可供分派的收入」，下次我會詳細交代，何謂本金，以及何謂可供分派收入。下回再分解。