  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
基金債券攻略
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

05/09/2025

月月派息，就要搣本派息？

#理財 #基金債券攻略 #派息基金 #派息比率 #息率 #理財智慧 #基金
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，一些息率高達6至10厘的派息基金，往往是債券基金（個別純股票的基金也可能有6至7厘息，基金經理有可能要做一些衍生工具買賣去多賺一點收入來派息），而且都是持有高息企業債的基金。

 

　　這類派息基金的息率雖然吸引，但正正由於基金持有的債券質素較差，只要有部分債券出現問題，基金價格就會隨著債價下跌而急挫，再由於基金經理可能會換馬至息率較低的債券去避險，令到派息也要減，造成我所謂的「雙失」。

 

　　幾年前的內房債務危機就是最好的例子。當時很多高息債的基金，都會持有一些房地產商發行的債券，尤其是內地房地產商發行的債券。據我所知，絕大部分這類債券基金現時的價格仍比當年「高位」下跌最少三至四成。投資者要不沽出這些基金止蝕，要不繼續持有收息，和基金「鬥長命」。

 

　　因此，我不鼓勵小投資者在選擇派息基金時，只從息率高低去考慮。稍後我會和大家分享一下如何以建立一個收息的基金組合。

 

　　今日我想和大家談談坊間經常提到，派息基金會「搣本」派息的問題。如果派息基金真的經常搣本去派息，確實會拖低基金的價格。

 

如果派息基金派的息是從本金中扣除，絕不划算。(Envato)

 

　　感覺上，股票好像不會搣本派息的，因為當一間公司賺了錢，只會把當中的一個百分比用來派息，這個百分比就稱為「派息比率」，例如公司每股賺1元，派息每股0.5元，派息比率就是50%。

 

　　現實上，絕大部分上市公司的派息比率都不會超過100%，有七至八成已經算很慷慨了。現實上，一家公司將所賺的都派給股東，長線來說未必是好事，因為這就等於公司沒有儲備去發展了。長期都不發展，只靠食老本，對股東絕非好事。

 

　　不過，某些公司在某些年度，可能會「派凸息」，即是每股賺1元，可能每股會派1.2元，又或者以特別股息的名義回饋股東。明顯地，多派的部分，是從公司的現金儲備中撥出來。如是的話，這也算搣本派息，因為公司的每股資產淨值會減少。但這種情況不常見，所以大家都沒有留意。

 

　　但派息基金是月月派息的，坊間就有很多說法，指很多派息基金為了吸引投資者，就以高息招徠，萬一做不到，就搣一些本去派息，即是你派了息給我，但就在我的本金中扣除，那即是我自己套現來賺息，絕不划算。

 

　　實情是否如此？我希望向大家解說一下，但今日的篇幅有限，詳情我會留待下回分解，我今日想先指出一點，證監會是有指引，要求基金公司就所有派息基金，至少提供過去一年的派息「來源」，以供投資者參考。

 

　　所謂派息來源，就是我所說的「本金」和「可供分派的收入」，下次我會詳細交代，何謂本金，以及何謂可供分派收入。下回再分解。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多基金債券攻略文章

你可能感興趣

#理財 #基金債券攻略 #派息基金 #派息比率 #息率 #理財智慧 #基金
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

05/09/2025 08:23

大國博弈

銀色債券 | 上海商業銀行推出銀色債券「七免」優惠

04/09/2025 16:26

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk