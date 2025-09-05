  • 報價
香港現金流左右大局

  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！


　　所謂Cash  is  King（現金為王），而現金流也是影響一個城市經濟的關鍵。筆者經營的祥益地產數據分析部每個月在金管局公佈M3數據之後兩小時內，就會發布歸納分析報告，我們發覺最近的數據變化到了一個里程碑的階段，我樂意與各位分享我們所見到的。

 

 

　　截至2025年7月底的貨幣供應量M3錄得19.89萬億元，這是一個新高的紀錄，當中包括銀行總存款量18.7萬億元和逾6000億元公眾持有的紙幣及硬幣。現在香港的M3是1997年同期的6.9倍，多年以來都是不斷增加，而有關的數字即將突破20萬億元大關，這是一個新里程。資金突破到一個數量，令筆者想起如果資金再持續增加，資金和負債比重就會日益懸殊，不成比例，可能潛伏爆發的購買力亦很大！資金多如果善於運用是好的！西方人都說中國經濟是「通縮」，亦有很多人擔心美國是滯脹，但看來香港現在是「呆滯性增長」！香港出現的奇景就是資金泛濫，但是購買力慢流！所以我們不需要過分樂觀，更不需要太過悲觀。

 

　　最近很多人關心加息（H按）的問題，筆者建議將M3加上銀行結餘及未償還票據去看，那就容易知道香港的實際處境，這三個數字加起來間接反映了金管局和商業銀行的總量是21.3萬億元，我們看到未償還票據及債券有逾1.3萬億元，未償還票據及債券是當太多資金在本港的時候，政府用來吸納過多的資金，作用就是當香港銀行結餘資金減少或資金流出的時候去運用，當然在政府角度來說有其管治的時機，我們不適宜去胡亂猜測，但我們要知道香港是有這個實力的，累積巨額財富之後，有足夠的金融能力去應付金融市場的考驗，亦容易支持市民得到較大的利益。

 

　　在資金流動方面，可以從儲蓄戶口、定期存款的資金走動，反映到購買力的變化，截至7月底定期存款按月減少0.04%或者36億元，過去三個月累計，定期存款總共是流出了3816億元。而最新活期存款按月減少2.77%，儲蓄存款按月增加1.75%，反映有資金從定期存款湧出，滾存的資金量開始不容小覷。

 

最新統計顯示定期存款減少但儲蓄存款按月增加，反映有資金從定期存款湧出（資料圖片）

 

　　目前香港M3當中雖然有逾5成資金暫時去了做定期存款，但5月起港息下跌而令定存吸引力大減，市場購買力已作啟動。而7月至8月雖然拆息有所回升，但樓按是受到3.5厘封頂位保護。最新截至9月2日的市場數據，預期美國9月減息機會率達89.8%，有利寬鬆樓按息口及銀行同業拆息。相信9月如減息的話將會反過來進一步影響M3，定期存款會進一步作新一輪的流動，對投資市場有利。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

