關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

07/09/2025

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3個月最高5.88厘，銀行推1個月18厘搶客

　　政府8月底公布發行新一批銀色債券，保證息率為3.85厘，多間本地銀行隨即上調港元定存年息，以吸納更多港元資金。當中，恒生上調3個月港元定存年息0.2厘至2.1厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。

 

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3個月最高5.88厘，銀行推1個月18厘搶客

（資料圖片）

 

　　渣打香港上調4個月港元定存年息0.25厘至2.9厘，起存額為100萬元，若起存額150萬元，4個月港元定存息更加至最高3厘，適用於全新「優先理財」／「優先私人理財」出糧客戶，供分行辦理。

 

建行亞洲推3個月低門檻5.88厘

 

　　建行亞洲推港元定存優惠，全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元開立定存享3個月5.88厘，優惠期至2025年10月31日。全新貴賓理財客戶透過致電分行／客戶經理或親臨分行，以港元100萬至500萬開立3個月定期存款，當中首10%金額享6.88厘特惠定存年利率，其餘90%金額則可享另一定期存款利率。

 

PAObank推1個月18厘爆息搶客

 

　　數字銀行PAObank表示，為慶祝該行成立5周年，由2025年9月1日至9月14日期間，全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，並敍造一個月港元定期存款，首5萬港元存款可享18厘年利率，起存額僅需100元。


　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

