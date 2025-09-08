  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
港是港非
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

08/09/2025

立法會的「暑假」問題

#港台評論 #港是港非 #立法會 #暑假
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　香港社會對立法會的運作日益關注，其中「立法會應否放暑假」成為一項引起爭議的議題。近日電台一個清談節目質疑立法會「暑假」的必要性，反映出社會對議會效率的期望與不滿。筆者認為，討論此議題前，應先釐清「暑假」的實際情況與制度安排，才能作出合理判斷。

 

　　首先，立法會並無正式「暑假」的制度。傳統上，立法會有立法年度的制度（近年已作調整，暫且不贅），由每年10月初開始，至翌年7月中結束，期間約有兩個月不舉行大會，外界視之為「暑假」。然而，議員在此期間仍屬當值，若需外遊，須向議會申報放假；除8月外，各委員會的會議仍會如常舉行。至於立法會秘書處職員及議員助理，則繼續上班，只是可申請年假。由此可見，所謂「暑假」並非全面停工，而是議會運作的節奏調整。

 

　　立法會的運作與政府總部息息相關，基本上立法會會議都需要官員出席及提交文件。政府雖無明文規定「暑假」，但自港英年代起，英籍高官暑期回國度假已成慣例。即使回歸後，官員放年假的需要仍然存在，由於高級官員難以由臨時工頂替，正常辦公日子難以放大假，政府便預留暑期作為年假時段（當然還有聖誕新年時段），工作節奏略為放慢，讓官員輪流休假。因此，議會在暑期減少大會的安排，實屬配合政府行政節奏的必要措施。同樣情況，議員在正常會議日子放大假，會被視為缺席，容易惹來批評。

 

立法會在所謂「暑假」期間並非全面停工 (AP)

 

　　暑期亦具行政上的功能。每年政府需總結過去立法年度的執行情況，並規劃來年工作方向。暑期正好提供一個暫停與重整的時段，讓各部門清理積壓的工作，重新部署法案與政策。立法會作為審議法案的機構，亦需配合此節奏，因此，暑期不僅是休息時段，更是制度性地為新一年度的立法工作定出具體計劃。

 

　　社會對立法會「暑假」的批評，往往源於對議會或議員表現的不滿。部分市民批評議員在暑期「無所事事」，甚至有KOL為吸引眼球而誇大不滿情緒。事實上，議員在暑期仍有地區工作、委員會會議及政策研究等職責，並非整段時間休假。取消「暑假」未必能提升議會效率，反而可能令官員與議員的年假安排更為混亂，影響整體行政運作。

 

　　筆者認為，取消「暑假」並無不可，亦可以壓縮「暑假」的時段，其實今年為了遷就任期完結而將「暑假」壓縮至一個月。不過，社會特別是評論者在作出評論前，應先了解整體制度的配套、實際需要及背後的邏輯。在行政效率與公眾期望之間尋求平衡，才是成熟社會應有的態度。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多港是港非文章

你可能感興趣

#港台評論 #港是港非 #立法會 #暑假
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

05/09/2025 08:23

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk