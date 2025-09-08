日本2大熱氣球體驗地點推介：阿蘇$135有得玩、空中欣賞富良野一望無際的雪景

這個星期，香港人最熱門的話題，非香港首次舉行的「熱氣球節」莫屬！不少人都感到很失望，竟然熱氣球有得睇無得坐（最後一晚因為打風連睇都無得睇！），而且大部分熱氣球都停留在地面，完全無升起過！我於第一晚入場，老實說，因為一直都無抱太大的期望，所以都沒有很失望！不過，如果大家都想坐熱氣球的話，可以考慮下次去日本玩的時候，找個地方去試試。今次介紹這兩個熱氣球體驗，都是我親身玩過的，覺得很不錯，所以推介給大家。

熱氣球有兩種玩法——繫留體驗及飛行體驗，前者是用繩將熱氣球固定在一個地方作定點升降，需時較短、收費較平，亦相對上安全一點；而後者則是自由飛行，因為熱氣球沒冇動力，亦不能改變方向，只能控制高度，飛行員憑經驗去令熱氣球升降、隨風向航行，雖然比較貴，但可以飛得較高，欣賞到壯麗的景色。日本有不少地方都可以玩到熱氣球繫留體驗，大部分集中在北海道、九州及長野；至於熱氣球飛行體驗，日本最出名可以玩到的地方，就是北海道的富良野及長野的安曇野。

熊本．阿蘇

睇日出、雲海！全年四季都玩得！0歲都可以坐！

Aso Nature Land

如果只是想體驗坐熱氣球，而不是想感受一下熱氣球在空中飛行的話，最好便是玩熱氣球繫留體驗（日文是「熱気球係留体験」）。在九州熊本縣的阿蘇，就可以全年都玩到，當然都要視乎天氣的狀況，太大風太大雨都不能玩。



（圖片來源：Facebook@ASO Nature Land）



（圖片來源：Facebook@ASO Nature Land）

在澳洲、土耳其等地玩過熱氣球的朋友，都應該知道這個活動是要晨早出發，不是6、7點，而是4、5點！別以為繫留體驗，只是「上上落落」，就可以全日都玩到，其實都要晨早爬起身！這裡的集合時間是5點半至7點半，不同季節會有不同的集合時間，夏天會早一點，冬天會晏一點。



（圖片來源：Facebook@ASO Nature Land）



（圖片來源：Facebook@ASO Nature Land）



（圖片來源：Facebook@ASO Nature Land）



（圖片來源：Facebook@ASO Nature Land）

登上熱氣球（下面個籃）、飛行員「開火」之後，你便會慢慢升上約40米的半空，愈早出發，見到日出及雲海的機會愈大！天朗氣清的話，更可以遠眺阿蘇五岳的美景。每個熱氣球可以坐3至5個人，0歲以上都可以參加，即是手抱的BB都可以玩，老友記的話，我想只要行動自如、可以跨進熱氣球個籃入面，一樣可以玩！



（圖片來源：Facebook@ASO Nature Land）



（圖片來源：Facebook@ASO Nature Land）

大家或者會擔心，坐熱氣球會不會有離心力，我會答你，絕對沒有，熱氣球比飛機甚至香港的叮叮（電車）更穩定！整個體驗約5分鐘左右，除了打卡，你亦可以嘗試為熱氣球「開火」，扮下飛行員！每位只是2,500円（約$135），小學生1,500円，幼兒1,000円，3歲以下免費，其實好抵玩。我之前都玩過一次，不過「天氣不似預期～但要走～總要飛～」，甚麼都看不見，但都是一個抵玩的體驗。



（圖片來源：Facebook@ASO Nature Land）



（圖片來源：Facebook@ASO Nature Land）

Aso Nature Land

網址：https://asonatureland.com/activity/balloon/

北海道．富良野

一望無際的白色雪景！最浪漫「在空中的這一秒」

北海道的冬季活動，大家可能會聯想到滑雪、雪上電單車、冰湖釣魚等，原來還可以坐熱氣球，而且更是「熱氣球飛行體驗」（日文是「熱気球フリーフライト（Free Flight）」）！被當年的《情書》及近年的《First Love》「洗腦」，不少的香港人都覺得北海道的冬天，眼前盡是白茫茫的雪景，浪漫得很。但隨著遊客愈來愈多，身邊響起的不是宇多田光的《First Love》，而是「聯合國」的談話聲音，就算景色再優美，都不會覺得浪漫！



（圖片來源：レジャーガイド遊び屋）



（圖片來源：レジャーガイド遊び屋）

「浪漫」絕對要跟「寧靜」放在一起的，我認為。當然，book一間有露天溫泉的旅館，跟另一半泡著湯欣賞雪景，都很浪漫，但如果想製造一個較難忘的回憶，我會推介去富良野體驗熱氣球飛行。冬季的富良野，除了滑雪場，遊客少得很，清晨時分，就連當地人都很少！坐上熱氣球升上半空，就靜到只聽到自己的心跳聲，以及間中響起的熱氣球「開火」聲音，平靜得很。記得坐過兩次，但當年林家謙還未推出《在空中的這一秒》，否則，我一定會唱！（那就不寧靜了！）

在空中的這一秒 同行

隨著風可聽到心跳 在耳邊

富良野的「遊び屋（ASOBIYA）」一年四季都會提供各式各樣的戶外活動，「熱氣球飛行體驗」於每年12月至3月可以玩到，要視乎積雪的狀況而定。因為要夠厚雪，才可以安全降落，亦不用擔心會損毀下面的農田！當然，最重要是看風雪狀況才可以決定可不可以飛行，要到當天早上6點半至7點左右才會收到通知，「遊び屋」會派專車到酒店來接大家到出發的地點。



一望無際的銀白色世界，感覺寧靜浪漫。（攝影：Katty）



富良野沒有高樓大廈或電視塔，很難得可以從這個角度去看市內的景色，感覺非常有趣！（攝影：Katty）



清晨的富良野非常寧靜，最「嘈吵」就是小火車駛過的聲音。（攝影：Katty）

因為富良野是盆地，所以天氣比較穩定，一般來說風都不會太大，很適合作熱氣球飛行。如果天氣好的話，可以眺望到十勝岳連峰，有時更會升到最高500米的上空。不過，我玩過兩次，兩次都不是藍天白雲，雖然拍出來的照片不算十分漂亮，但因為下著羽毛雪，感覺特別浪漫！



從半空可以清楚看到富良野的平地幾乎都是農田。（攝影：Katty）



從正上方看，車輛及小屋都仿如玩具一樣，很可愛。（攝影：Katty）

升上半空，離地面不算高，同行的朋友雖然有一點點畏高，可能下面都是雪地的關係，所以沒有覺得很可怕。熱氣球非常平穩，基本上都是沿著水平線慢慢移動。在半空的感覺，就是連內心都覺得平靜，亦可以從另一個角度去看富良野，例如富田農場、富良野葡萄酒工房等熟悉的地方，原來從半空遠望，是這個樣子的，感覺很有趣！



起飛及降落的地點，要走過厚厚的雪地，建議著防水防雪的褲及鞋。（攝影：Katty）

「遊び屋」提供20分鐘及30分鐘兩種飛行體驗的選擇，每位收費分別是22,000円（約$1,188）及25,300円（約$1,366），最少兩個人便可以成行，每次最多可以5個人，5歲或以上就可以參加。



4月底至10月中，「遊び屋」都有提供熱氣球繫留體驗，每位2,750円。（圖片來源：レジャーガイド遊び屋）

遊び屋（ASOBIYA）

網址：https://asobiya-summer.rezio.shop/ja-JP/product/D4U7HP