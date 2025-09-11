從艮卦看冷戰思維及中國閲兵

每年一次的上海合作組織峰會於8月31日在天津召開，為期3天，俄羅斯總統普京和印度總理莫迪等20多位外國領導人出席。這次峰會，正值中美貿易關係緊張、俄烏戰爭持續，以及以色列侵佔加沙、中東亂象未息，中國在雜亂紛陳的世局，希望成員國建立更緊密的合作。

「上合組織」的工作語言並非英文，而是中文與俄文，因此被西方視為由中國主導、旨在抗衡北約的聯盟。中國領導人習近平在峰會歡迎宴上表示，世界不穩定因素增加，上合組織維護地區和平責任重大，並反對冷戰思維。

習近平提出幾點方向，指出志同道合是力量、是優勢，求同存異是胸懷、是智慧；各成員國都是朋友和夥伴，要尊重差異，保持戰略溝通，凝聚共識，加強協作。

但甚麼是冷戰思維？這是指二次大戰後，沿用冷戰時美國和前蘇聯兩大軍事政治集團對抗性的思維模式，非以平等協商來處理國際問題。時至今日，冷戰思維仍然存在，例如俄羅斯總統普京於2007年4月27日譴責美國在波蘭和捷克部署導彈防禦系統，指摘這是針對俄方，可能引發新一輪軍備競賽。專家說，世界可能已到「新冷戰時代」邊緣。

根據冷戰思維的邏輯，世界不能沒有敵人，沒有敵人也要製造出一個敵人。目前，美國已將中國與俄羅斯定義為戰略競爭對手，也即是假想敵。而北京的應對，便是在9 月3日舉行紀念抗戰勝利80周年的閱兵。閲兵重申促進和平，但以展出眾多極先進武器來包裝。

回顧10年前，即2015年的「九三閱兵」，中國展示的軍事技術，多是美國更先進裝備的「粗糙仿製品」。但10年後，中國已非吳下阿蒙，閱兵顯示出更具創新、種類更廣的武器，尤其是無人機與導彈，反映中國國防工業體系的成熟。

中國今次九三閱兵展示了眾多導彈，包括一些新型號。其中「東風-61」，可在彈頭錐內搭載多個核彈頭；「東風-5C」洲際彈道導彈，可自中國北方發射並打擊美國本土；被稱為「關島殺手」的「東風-26D」中程導彈，則能攻擊美軍在關島的主要基地。此外，多型號高超音速反艦飛彈，例如「鷹擊-17」和「鷹擊-19」，能以極高速度飛行，並可躲避反導系統。還有備受關注的「LY-1」雷射武器，能燒毀電子設備，以及一系列第五代隱形戰機。而最吸睛的是超大型無人潛航器「AJX-002」。

也不妨卜一卦看看今次九三閱兵的啟示。我以「冷戰思維」起卦，以「冷戰」為上卦，「冷」字7劃，「戰」字16劃，得出23劃，卦以八除，23÷8=2餘7，餘數7對應先天八卦是艮卦；下卦「思」字9劃，「維」字14劃，合共23劃，也是艮卦。

艮卦

「艮」的涵義是回頭看，下卦的「回頭看」是回頭狠視，正是昔日冷戰思維充滿敵對心態的特色；上卦的「回頭看」已由狠視變為關懷，顯現和平曙光，而實際情況，要看變爻。上卦23劃+下卦23劃=46劃，爻以六除，46÷6=7餘4，餘數4即四爻變，爻辭曰：「艮其身，無咎。」

「艮其身」，艮又為止，遍及全身，指冷戰思維已到全面停止時刻，可惜四爻變的變卦是旅卦，是個火燒山卦，烽煙四起，世局依然不穩定。

火山旅卦