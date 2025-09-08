誰是日本的下一任首相？

石破茂辭去了日本自民黨黨魁一職，為日本政壇爭奪下一任首相打響了發令槍。自民黨黨魁選舉預計在10月初舉行，目前兩大競爭者似乎是農林水產大臣小泉進次郎與前經濟安全大臣高市早苗。

這兩位主要候選人將引發截然不同的市場反應。若小泉進次郎執政，日本央行或將重啟利率正常化進程並阻撓消費稅下調，屆時日圓可能走強、日經指數走弱、日本國債收益率曲線平緩化。反觀高市早苗則反對日本央行加息，並傾向推行更大規模的財政刺激，這意味著日圓走弱、日經指數走強、日本國債收益率曲線陡峭化。

新任自民黨黨魁並不能自動成為下任日本首相，因為自民黨及其夥伴公明黨在眾議院失去了多數黨位置，需要與其他政黨組成執政聯盟或達成合作共識，才能組成自民黨政府。當然，如果在野黨可以聯合起來，有可能推舉在野黨領袖出任新首相，但是在野黨涉及左中右所有政治光譜，意識形態分歧巨大，政策訴求也南轅北轍，筆者認為這種可能性不大。

還有一種可能，就是自民黨和在野黨均無法獲得組閣的足夠選票，日本政治陷入長達數月的動盪期。這種情況對日本經濟的傷害最大，金融市場也會表現出強烈的避險意識。不過以日本社會訴求和政治架構來看，日本出現類似法國的長期懸峙內閣的機會不大。

石破茂遭岸田文雄與麻生太郎聯手排擠，導致其政府倒台。(AFP)

筆者認為，最有可能出現的是10月4日前後選出自民黨新黨魁，然後在10月6日那個星期，新任自民黨黨魁成功游說一至兩個在野黨，或者加入執政聯盟，或者不參加政府但支持自民黨政府，自民黨黨魁隨即當選為日本首相。筆者認為這種可能性約有七成機會。

新首相立刻需要面臨的抉擇是，是否提前舉行下院選舉，讓選民立即對新政府進行信任投票。假如新首相選擇提前選舉，將把國會會期延長一至兩個星期，方便在兩院進行一系列的辯論。辯論結束後，新首相隨即啟動必須在40天內（例如11月16日或23日）完成的國會選舉。

如果新首相不立即宣布提前選舉，他的注意力應該放在補充預算以落實其經濟願景，利用穩定經濟來恢復國民對自民黨的信心。

那麼，誰會成為下一任自民黨黨魁？在黨內重量級人物中，石破茂政權曾獲菅義偉、岸田文雄支持，而麻生太郎、茂木敏充及安倍晉三派系前成員則持反對態度。最近岸田文雄與麻生太郎聯手排擠石破茂，是石破茂政府倒台的原因。麻生太郎公開支持罷免程序唱黑臉，岸田文雄私下聯絡自民黨同僚施壓石破茂，則是唱紅臉。菅義偉攜徒弟小泉進次郎夜訪石破茂，就是「最後稻草」。

明眼人都知道，這場政治博弈的操盤手是麻生太郎、岸田文雄及菅義偉三位大佬，他們掌控著決定下一任黨魁的主導權。麻生太郎是安倍晉三勢力的掌門人，也是高市早苗的最大支持者。菅義偉是小泉進次郎的師傅，石破茂在上次黨內選舉中意外獲勝，倚靠的就是菅義偉和小泉進次郎，這次他們自然覺得黨魁非小泉進次郎莫屬了。

岸田文雄是這輪黨魁角逐中的關鍵第三方。菅義偉派的勢力明顯小過麻生太郎派，但是如果岸田文雄與菅義偉聯手，則勢頭勝過麻生太郎/高市早苗派。內閣官房長官林芳正是一匹黑馬，他早前屬於岸田文雄派，不過兩人之間關係複雜，岸田文雄忌憚林芳正取代其派系領袖地位。其他幾位角逐者，應該只有陪跑的份。

小泉進次郎更傾向於允許日本央行繼續推進政策正常化，同時全力反對下調消費稅。這些立場意味著日圓走強、日股走弱、日本國債收益率曲線趨平。高市早苗的政策傾向與小泉進次郎截然相反，民粹主義風格更濃厚，其執政將引發日圓貶值。小泉進次郎與高市早苗兩人的實力相若，筆者更看好小泉進次郎一線。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。