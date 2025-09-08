  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

08/09/2025

Trip.com 9.9狂賞優惠｜必搶一口價來回機票連稅：$99台北／$399大阪／$1,399札幌

#平酒店 #玩樂旅遊熱話 #前海冰雪世界 #限時優惠 #平機票 #Jetso #Trip.com #旅遊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　由9月9日起至9月12日，Trip.com一連四日每日定時發放「9.9 狂賞優惠」，最吸引當然是一口價機票及一口價酒店，最平$99就買到！另外還有機票及酒店優惠高達$1,998，預訂機票、酒店及高鐵可享高達15% Trip Coins回贈，還有門票及體驗限時快閃優惠等！快啲睇定有甚麼合心水，再於指定時間搶購吧！

 

限量一口價來回機票連稅$99起

 

　　於9月9日至12日活動期間，每晚9時正準時開搶限量一口價來回連稅機票，包括香港來回台北、高雄、曼谷、大阪、札幌以及哈爾濱航線，出發日期由當日至12月31日，一口價票價由$99起，已包含所有稅項及附加費，價錢非常吸引（雖然沒有寫明限量多少）！

 

 

　　就算搶不到一口價機票，都有另一個優惠可以搶，每日晚上9點半將推出指定目的地機票優惠代碼，預訂由香港或澳門出發至以下目的地之航班，滿$500即減$99！

 

 

機票及酒店優惠代碼：滿$1,500即減$999

 

　　活動期間，每日凌晨12時發放機票或酒店優惠代碼，預訂機票或酒店滿$1,500即減$999，或滿$1,000即減$599！

 

 

　　另外，World Mastercard信用卡優惠代碼亦會於9月9日凌晨12時開放使用，直至9月12日，預訂機票滿$3,000減$200、滿$4,500減$300，以及預訂酒店滿$3,000減$200，名額有限，先用先得。

 

預訂機票／酒店／高鐵可獲高達15% Trip Coins回贈

 

　　Trip.com於活動期間推出限時Trip Coins回贈優惠，預訂機票、酒店及高鐵可享高達15% Trip Coins回贈。

 

 

限量一口價酒店優惠

 

　　活動期間每日中午12時正準時開搶一口價酒店優惠，以$99起預訂台北、泰國及中國內地的指定酒店。

 

 

門票及體驗限時快閃優惠

 

　　活動期間推出多款門票及體驗限量優惠，每日中午12時準時開搶！

 

 

獨家「前海冰雪世界」優惠券

 

　　全球最大規模的室內滑雪場「前海冰雪世界」將於9月29日正式開業，門票將於9月13日進行預售，9月6日至12日期間Trip.com將發放獨家$42優惠券，記得預先領取優惠券，於預售期間就能搶先以優惠價購買套票。

 

深圳「前海冰雪世界」9月29日開幕：全球最大室內滑雪場！雪道最長463米 票價最平¥208 

 

高鐵限時優惠券 歐洲及英國火車優惠

 

　　活動期間，每日凌晨12時起開搶高鐵八折優惠券，折扣金額上限為$100，每日名額50個，以及高鐵$100減$15優惠券，每日名額200個。9月12日亦有高鐵$100減$15優惠券開搶，名額更高達600個！

 

　　另外，活動期間亦有歐洲及英國火車半價優惠券，折扣金額上限為$109。9月12日亦有歐洲及英國火車4%即時優惠，可以與其他優惠券同時使用。

 

Trip.com 9.9狂賞優惠

網址：https://hk.trip.com/sale/w/13505/2025-99megasale.html

 

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#平酒店 #玩樂旅遊熱話 #前海冰雪世界 #限時優惠 #平機票 #Jetso #Trip.com #旅遊
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

05/09/2025 08:23

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk