八萬晚餐騙案︰初次邂逅「皮笑肉不笑」？教你分辨真笑與假笑，識別對方用意

騙心騙金的網上情緣大家看得多，呃飲呃食最近比較流行，銀碼又有了新的高度。

當日那男主角「華麗」甩身不久，便被拘捕，罪名是「以欺騙手段取得財產」其實他是吃了一頓豪情夜宴之後「借水遁」，留下錯愕的女伴埋單，盛惠八萬四千多元，女事主無錢，要找朋友幫忙，揚晒咧！

網上立刻激起千層浪，並起底提供吸晴細節，據稱包括：

1. 首次約會地點，是女方選在文華東方文華廳的；

2. $71,800的頂級香檳，是男方點的；

3. 男子19歲時以假身份騙女網友到酒店，後以不同理由逼對方就範，結果「以威脅手段促致他人作非法的性行為」罪成，判囚33個月。

根據以上線索網友化身「社會判官」：

幫男的：「不請客就叫渣男？甚麼理由一定要男人付款？」「渣女先對！」

幫女的：被捕男子有前科的，曾經被捕及入獄的，不用再爭拗了吧！」

中立的：「兩個都係騙子，只不過男騙徒走得快！」

無論如何，兩人都非等閒之輩，膽量、品味都非凡。情場如此險詐，那麼一些「非誠勿擾」的單身人士，又該怎樣分析對方情感的真偽呢？言語、打扮、道具、場景都可以營造虛構的身份、身家、學歷、地位。真心的笑容原來涉及人臉不同部位，因此如果你細心觀察，不難分辨出真笑和假笑。

真笑：

1. 嘴角自然地向上翹，兩邊嘴角對稱

2. 眼睛咪起來，眼尾出現魚尾紋

3. 眼有笑意

4. 上下眼瞼的皮膚起摺紋

5. 顴部升起

6. 眉尾輕微向下移

假笑：

1. 嘴角向上揚時不對稱，可能一邊高一邊低

2. 眼睛沒有笑意

為甚麼會有這些現象呢？

原來真摯的笑容，是由「顴大肌」、「口輪匝肌」和「眼輪匝肌」配合呈現的：

「顴大肌」：它收縮時嘴角會各上提，使嘴唇形成美麗的弧度。

「口輪匝肌」：這一組環繞嘴唇的肌肉令口唇開合，微笑時也需要它輔助。

「眼輪匝肌」：在眼睛周圍，真笑時會收縮，使眼睛變細，令相學上稱的「卧蠶」更明顯。

前兩組受意志控制，可以隨時自主，呈現假笑。但「眼輪匝肌」則祇會在真笑時才被激活，因此真笑時整張臉會表達同一喜歡、愉快的情緒；但假笑時則祇有下半臉裝笑而已，上半臉會呈現不同情緒，例如額頭起皺或眼睛張大。

皮笑肉不笑，假的真不了！