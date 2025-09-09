  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

09/09/2025

中秋月餅2025｜Valerie Pastry 九件裝小兔禮盒升級！一次過試勻8款口味：流心奶黃/流心朱古力榛子/香芋蛋黃蓉

#美食 #中秋節2025 #中秋月餅2025 #美食情報 #Valerie #美食優惠 #Jetso #Food News
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　本地人氣烘焙品牌Valerie Pastry每年推出的中秋月餅系列都大獲好評，特別是招牌流心系列，深受顧客、網紅及藝人的愛戴，今年更推出全新口味——流心朱古力榛子月餅，喜歡吃流心月餅的朋友又多一個選擇。另外，今年9件裝的小兔禮盒全線升級，每盒將會有齊品牌全部8款月餅，可以一次過試勻所有口味！

 

　　今年新推出的流心朱古力榛子月餅，選用品牌成名作金莎蛋糕的作為靈感，以意大利榛子精細研磨製成幼滑內餡，配上比利時及法國朱古力流心餡，外層是香濃鬆化的朱古力餅皮，味道層次分明，口感豐富。朱古力與榛子的黃金比例完美融合，兩種味道十分平衡，追求達至香港人對甜食的最高評價——唔係太甜！

 


流心朱古力榛子月餅 $188（4件）

 

　　今年Valerie Pastry將珍藏版9件裝禮盒華麗升級，首次將品牌旗下所有人氣月餅款式一盒盡收！每盒包含4款經典流心口味——招牌奶黃（2件）、伯爵茶、宇治抹茶及全新登場的朱古力榛子月餅，再加上4款經典傳統月餅——宇治焙茶、香芋蛋黃蓉、陳皮紅豆蛋黃蓉及蛋黃蓉白蓮蓉，一次過滿足味蕾對傳統與創新的雙重期待。另外，禮盒還包括本地品牌「茶澤」的茶包——桂花烏龍茶茶包及茶澤普洱各一包，無論是自用或饋贈親友，都是不錯的選擇。

 


Valerie的尊貴月餅禮盒共有3款設計——「大街小兔」、「香港小兔」及「湖畔小兔」，每盒$398。

 


尊貴月餅禮盒的設計非常別緻，絕對是中秋送禮完美之選。

 


尊貴月餅禮盒有齊Valerie 8款口味的月餅。

 


流心奶黃月餅 $278（8件）、$178（4件）

 


流心宇治抹茶及流心伯爵茶月餅 $328（8件）

 

Valerie Pastry

網址：https://www.valeriefood.com/ 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食 #中秋節2025 #中秋月餅2025 #美食情報 #Valerie #美食優惠 #Jetso #Food News
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk