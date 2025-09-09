  • 報價
職場
裳色．惜裳
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/09/2025

提升說服力的5大技巧！展現專業形象與自信表達力

  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    教育學院創辦人，資深形象及色彩學講師，早於2019年率先將個人色彩、體型風格分析引入香港。現為各大國際時裝美妝品牌指定培訓導師與顧問。
    IG：theothestyle

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Gemini

　　最近一則熱氣球節訪問片段，受訪者鏗鏘有力、語速緊湊的說話風格讓我留下了深刻印象！我在OL時代曾被同事批評說話沒力沒氣（筆者聲音天生單薄）當時入世未深覺得每天穿得漂亮已足夠並沒有理會這個意見。後來長大了投入顧問業，聲音也自然地改變了，現在面對幾十人的講課場合也不需要使用咪高峰都能清晰傳達！個人形象不僅止於穿著打扮，得體的服裝可以呈現專業可靠，而自信清晰的聲音則傳達智慧與自信！參考運用以下技巧，讓自己說話更有力更具說服力！

 

 

懂得調控自己的聲音

 

　　按場合適度調整說話聲線及聲量，不管個人性格是可愛隨性或不拒小節，在商業社會就該懂看場合，說話清晰得體、聲量不擾人是基本禮儀。寧靜的辦公室裏，輕聲細語的交談能讓同事們保持專注；在熱鬧聚會中，洪亮聲音能讓交流更順暢。

 

 

合適語速

 

　　緊張時語速會不自覺變快，從容的語速能讓說話聽起來更深思熟慮，安排停頓讓重點更突出，也能讓聽眾有時間消化。不妨了解一下自己的語速：日常對話語速大約在每分鐘160至200字之間，而簡報讀稿則較快，每分鐘約240字。

 

 

變換音調和語調

 

　　無變化有如機械人般的聲音聽起來會非常單調，若不想催眠予會者，不妨說話中加入一些語調變化，強調重點可以保持聽眾的注意力。

 

 

自我評估

 

　　用手機錄製自己說話可以識別想要改掉的習慣，例如說話聲音太輕、含糊不清、停頓太久、鼻音齒音過多，太多中英夾雜或使用太多填充字例如：hmm、like等等。

 

 

練習呼吸

 

　　在做簡報或重要會議前，花點時間深呼吸是有助於紓緩緊張情緒，確保聲音平穩均勻，放鬆的身體才能帶來輕鬆自信的聲音！

 

 

　　說話不是單純的發聲行為，更是融合專業形象與自信的綜合表現，是不可忽略的一個重要環節！ 

 

