移民英國｜同樣的起點，不一樣的心態！財富能買到自由？

最近認識了不少移民英國的香港朋友，慢慢發現他們大致可以分成兩批。

一批是資本較充裕的，賣掉香港的物業，帶著一筆可觀的資金過來，在英國重新開始。對他們來說，移民是一場「生活方式的選擇」：可以放慢腳步，當成是旅居，試試不同的人生節奏。

另一批則是帶著有限的積蓄過來「搏一鋪」的。他們沒有後備金，每個月都要計算租金和生活開支，必須盡快找到工作。這種壓力，讓人想起上一代的香港移民──未必有完善的規劃，只能「日子一日咁過」，但仍要硬著頭皮走下去。

當然，心態差異也和年齡、職業背景有關。年紀較大的，若早已「上岸」，在香港有退休基礎，來到英國就是換個地方安享人生；年紀較小的還在求學，經濟成本自然轉嫁在父母身上。但真正要肩負起責任的，往往是夾在中間的那群──既要養家，也要養自己。

若本來就從事技術性工種，剛好又碰上英國有需求，那是幸運的一群人。但若過去的工作依賴語言，尤其是文字相關行業，來到這裏便顯得舉步維艱──除了努力，很多時候還得靠點運氣。

朋友 F 就是一個例子。她一直希望從事藝術相關的活動營銷（Event Marketing），憑著良好的語言能力，曾在一間大公司找到心儀的工作，可惜好景不常，經濟環境欠佳，公司削減資源，她的名字便出現在裁員名單上。

F坦言，即使英文再好，身為非土生土長的亞洲人，在職場上本來就處於劣勢，他們都傾向聘請文化較相近的本地人來發展本地市場。那次經歷令朋友F有點意志消沈，失去工作的那一刻，她不只是失望，還清楚感受到「外來者」的無形限制。

創業是一條出路，但仍然需要資本

裁員後，F 的朋友都勸她創業，利用她的人脈和經驗去實現夢想。但她很清楚：創業是一條出路，卻需要資本。沒有靠山的情況下，她只能在工餘時間經營副業，一邊工作一邊追夢。那是一條漫長、疲累卻不得不走的路。

這種矛盾正好揭示了資本在移民過程中的重要性──資本不是保證，卻是一個強大的後盾，也造就了完全不同的生活心態。有人能把它看作「旅居體驗」，有人則只能把它當成一場硬仗。最後我們也許會發現，移民帶來的考驗，並非全在陌生的語言與文化，而是在經濟壓力下，你是否還能保留屬於自己的選擇。