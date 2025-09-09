  • 報價
09/09/2025

黎姿穿蒙古裝，勾起《倚天屠龍記》回憶，盤點飾演趙敏一角最維肖維妙

#影視娛樂 #電視劇 #倚天屠龍記 #黎姿 #張敏 #葉童 #黎美嫻 #趙敏
Text: wong lin lin rachel

　　黎姿（Gigi）近日與林建岳前妻謝玲玲以一身蒙古裝束出席晚宴，謝玲玲分享照片中，黎姿一身紅色打扮，頭上束有民族風飾物，與當年她拍攝無綫劇集《倚天屠龍記》中趙敏一角打扮相似，令大家勾起回憶。昔日以金庸作品拍成劇集或電影的作品不少，張敏、葉童、黎姿和陳鈺琪也曾經飾演趙敏，當中黎姿版本被盛讚。

 

Read more：黎宣離世享年93歲，婚姻美滿、丈夫是初戀 黎姿發帖文悼念姑媽

 

　　黎姿以往拍劇或電影演活不少經典角色，而當年在無綫時演出《倚天屠龍記》內的趙敏一角，被視為最貼近原著角色形象。近日，她在一個活動上與林建岳前妻謝玲玲穿上蒙古裝束，謝玲玲分享照片大讚黎姿，還形容對方為「蒙古女孩」，表示二人不用去到荒漠草地，現場已有民族表演、美酒佳餚，亦充滿了氣氛。

 

 

　　黎姿拍過的經典劇集包括有《金枝慾孽》、《妙手仁心III》、《火舞黃沙》、《珠光寶氣》等，播出時都收視很高甚受歡迎，當中2001年飾演《倚天屠龍記》中的趙敏一角，這劇集受高度讚賞，同時黎姿版的趙敏，被讚是最貼近原著中的角色。

 

 

　　以往在不同年代都有曾經飾演趙敏的藝人，1986年是黎美嫻和梁朝偉飾演趙敏和張無忌，黎美嫻憑這劇一炮而紅，成為當家花旦。之後她連接拍攝多套古裝劇，被讚是「無線第一古裝美人」。

 

 

　　葉童在1994年拍攝由楊佩佩製作的《倚天屠龍記》，她分別曾飾演殷素素和趙敏，同劇由馬景濤飾演張無忌、周海媚飾演周芷若，這劇大受歡迎，最後更拍成64集，馬景濤和周海媚也因此劇已人氣急升，葉童飾演的殷素素被讚，但演趙敏一角卻被批評令觀眾出戲。

 

　　最後，還有1993年張敏在電影《倚天屠龍記之魔教教主》飾演趙敏的版本，她的造型美麗又有型，也是經典中的經典，令人印象深刻。廿多年後，王晶開拍電影《倚天屠龍記之九陽神功》以及《倚天屠龍記之聖火雄風》，再度與張敏合作，但張敏再度飾演趙敏，卻並不討好，觀眾驚訝走樣，反提議她優雅地老去。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#影視娛樂 #電視劇 #倚天屠龍記 #黎姿 #張敏 #葉童 #黎美嫻 #趙敏
etnet.com.hk