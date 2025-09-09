60歲邵美琪出席《PTU》4K重映禮，保養得宜被讚「回春」，去年拍劇演母親角色

邵美琪低調生活多年，去年答應無綫接拍新劇《特勤女團》，劇中跟關禮傑飾演夫婦，鍾柔美飾演二人的女兒。已「登六」的邵美琪，已經做媽媽級的角色，但現實生活中依然狀態大勇，早前她出席電影《PTU》4K重映場，一頭清爽短髮、打扮有型現身，甚至有人大讚她「回春」。

60歲的邵美琪近年生活低調，甚少工作，但間中會跟影迷見面，或者被途人「野生捕獲」，每次出現她也被讚保養得宜、美麗依然，看上去甚至比實際年齡年輕。去年她答應拍新劇《特勤女團》，從返劇組也不生疏，而且與演員們相處融洽，跟劇中飾演女兒的鍾柔美相處得很好。

2003年上映的杜琪峯電影《PTU》，早前舉行4K重映禮，邵美琪、任達華、林雪等人出現宣傳，邵美琪剪了一頭短髮，襯上黑色西裝出場，帥氣十足，被讚是短髮女星天花板，更有人大讚她「回春」，比去年亮相時更年輕。

邵美琪性格爽朗又有義氣，當年得知曹永廉欠數十萬債，她願意幫忙，一起以情侶檔登台讓朋友能多賺錢。可惜情路上較坎坷，當中最為人熟悉的便是曾與編導戚其義、歌手鄭伊健，以及演員施祖男拍拖，鄭伊健的一段情更維持很久，可惜最終未能開花結果。

19歲讀無綫電視藝員訓練班入行的邵美琪，一直被讚美麗而且有個性，入行不久已經成為一線花旦。2018年後沒有跟無綫續約，離巢後淡出幕前，昔日因為太忙碌拍劇搞到日夜顛倒，現在則享受慢活的節奏，間中會跟朋友聚會。