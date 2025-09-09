  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

09/09/2025

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2.6厘

#理財 #滙豐 #中銀香港 #招商永隆 #東亞 #數字銀行 #螞蟻銀行 #生財有道 #定存 #收息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國減息預期升溫，港銀搶在減息前上調港元定存年息，搶佔更多港元資金。發鈔行更連環加定存息，當中，滙豐上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘，分別至2.1厘及2.2厘，起存額為1萬元，適用於尊尚／卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。

 

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2.6厘

（資料圖片）

 

滙豐6個月加至2.2厘，中銀4個月2.6厘

 

　　中銀香港上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.3厘，分別至2.2厘及2.3厘，起存額為1萬元，適用於「私人財富」／「中銀理財」以新資金辦理。另設4個月港元定存年息高達2.6厘，起存額為500萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

東亞及招商永隆6個月2.35厘

 

　　東亞上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.15厘，分別至2.1厘及2.35厘，另設4個月港元定存年息高達2.25厘，存額由200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶。

 

　　招商永隆推「即日快閃」定期優惠，6個月港元定存年息高達2.35厘，存額由10萬元至1500萬元，只適用於今日10:00-19:00以新／現有資金辦理，先到先得，額滿即止。

 

　　數字銀行方面，螞蟻銀行6個月港元定存年息2.3厘，起存額為1元，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#理財 #滙豐 #中銀香港 #招商永隆 #東亞 #數字銀行 #螞蟻銀行 #生財有道 #定存 #收息
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk